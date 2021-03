Geeklifetime — mały, nowy chiński sklep internetowy

Dwa tygodnie temu Amazon dotarł na polski rynek. W końcu, bo kazał nam na to czekać za długo! Jednak nie wszystko poszło pięknie i gładko — brak całej oferty giganta i te tłumaczenia :)

Jednak nie tylko gigant z USA chce zaglądnąć do naszych portfeli… Kilkanaście dni temu odezwał się do mnie stary majfrend, którego poznałem przy okazji współpracy ze sklepem Gearbest. On i kilku innych byłych pracowników zębatkowego sklepu zgadało się i postanowiło otworzyć swój własny biznes.

Aktualnie w nowym sklepie na wirtualnych półkach nie ma za wiele produktów, ale z czasem się to zmieni. Strona aktualizowana jest praktycznie codziennie, choć jeszcze przed nimi bardzo dużo pracy. Już teraz Geeklifetime posiadają sieć magazynów w Europie. To pozwala uniknąć dodatkowych opłat. Aktualnie współpracują z dostawcami marek, takich jak: VIOMI, Populele, SAMBIKE, ENGWE, Artillery, JJRC, QIDI, czy Kospet.

Ich oferta została podzielona na trzy odrębne sklepy:

colorsmap.com — specjalizujący się w sprzedaży bezprzewodowych słuchawek i inteligentnych zegarków;



morefunqualife.com — ta strona oferuje drony, zabawki i instrumenty muzyczne;

flagowy geeklifetime.com — oferuje elektryczne rowery, drukarki 3d, inteligentne odkurzacze i akcesoria oświetleniowe.

Wszystkie sklepy umożliwiają płatność za pomocą PayPal, co gwarantuje bezpieczne zwrócenie środków, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie dojdzie do skutku. Ponadto sprzedawca gwarantuje 14-dniowy zwrot towaru.

Każdy nowy, nawet mały sklep mnie cieszy, bo to zwiększa konkurencje, a gdy pojawia się rywalizacja między sprzedawcami, to zazwyczaj zyskuje klient!

Osobiście jeszcze z Geeklifetime nie zmawiałem, aktualnie mój apetyt na gadżety jest zaspokojony, ale gdy to się zmieni to na pewno do nich zajrzę ;)