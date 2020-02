Łowca Okazji: Gearbest ruszył z realizacją zamówień!

Początek roku nie był łatwy dla naszych majfrendów za Wielkiego Muru. Wirus COVID-19 zbierał żniwo. Aby uniknąć większego rozprzestrzeniania się koronowirusa, podjęto decyzję o wydłużeniu Świętem Wiosny (Chińskiego Nowego Roku) o dodatkowe dni. Od zeszłego tygodnia powoli Chińczycy wracają do pracy. Przymusowa przerwa także objęła pracowników sklepu Gearebest. W zeszłym tygodniu dostałem informacje, że wysyłka zamówień znów ruszyła pełną parą. I faktycznie moje zamówienia także obudziły się z letargu.

Gearbest chcąc podgonić zastój w sprzedaży, wysłał do mnie dosłownie dziesiątki kuponów zniżkowych. Większość to oczywiście Xiaomi i jej pochodne. Z ciekawszych ofert można wybrać świeżego Xiaomi Mi Note 10 z polskiego lub francuskiego magazynu za 440 $ bez jednego centa, po obniżce kuponem:

GBXMNTFR01

Dodatkowo z modeli zeszłorocznych mamy, których nie trzeba nikomu przedstawiać:

Jeśli potrzebujemy pomocy przy sprzątaniu, to warto rozważyć zakup jednego z inteligentnych odkurzaczy. Na początku roku stałem się posiadaczem Viomi V2 Pro. Sprawdza się on fenomenalnie i co najważniejsze nadal jest w promocji i w niemieckim magazynie ;)

Więcej gadżetów w liście poniżej:

Smartwatch Xiaomi [Oferta | Cena: ~$219.99$ | Super deal | magazyn: CN-099]

Oneplus 7T 6.55 [Oferta | Cena: ~$519.99$ | GBOP7TG8256 | magazyn: HK]

OnePlus 7T Pro [Oferta | Cena: ~$649.98$ | Flash sale | magazyn: HK]



Teclast F6 Plus Convertible Laptop [Oferta | Cena: ~$314.99$ | GBGUIDESTEF6P | magazyn: CN]

Xiaomi Mi Band 4 Smart Bracelet [Oferta | Cena: ~$26.59$ | GBBAND4MI | magazyn: HK | recenzja]

Amazfit Stratos 3 Smartwatch [Oferta | Cena: ~$219.99$ | Flash sale | magazyn: HK]

Amazfit Stratos 3 Smartwatch [Oferta | Cena: ~$219.99$ | Flash sale | magazyn: HK]

Teclast P10HD 10.1 Tablet [ | Cena: ~$109.99$ | Wyprzedaż | magazyn: CN]

Original Xiaomi Sport Bluetooth Earphone [Oferta | Cena: ~$20.99$ | Flash sale | magazyn: CN]

Szczoteczka soniczna Oclean X [Oferta | Cena: ~$49.99$ | GB-HBZOCLEGJ | magazyn: HK/PL]

SHARP AQUOS C10 S2 Smart Android8.0 Smart [Oferta | Cena: ~$99.69$ | Flash sale | magazyn: Latvia/France/CN]

Xiaomi 4A 2.Hz + 5GHz WiFi Dualband

AC 1200M Smart Router [Oferta| Cena: ~$29.99$ | Flash sale | magazyn: CN]

Gocomma i12 TWS Touch Control Bluetooth 5.0 Headphones with Mic

Charging Case [Oferta | Cena: ~$19.99$ | GOCO20SA2 | magazyn: CN-099]

Szczoteczka soniczna Oclean Z1 [Oferta | Cena: ~$34.99$ | GB-HBZCLSSP | magazyn: ES/CZ/PL]

CUBOT King Kong 3 - czarny [Oferta | Cena: ~$149.99$ | Flash sale | magazyn: HK]

Amazfit GTR Smartwatch [Oferta | Cena: ~$109.99$ | Flash sale | magazyn: CN | recenzja wersji nie-Lite]

Teclast P10 [Oferta| Cena: ~$89.99$ | GBNB2X03 | magazyn: CN-099]

Xiaomi Mijia Laser Projector TV 4K [Oferta | Cena: ~$1,729.99$ | Super deal | magazyn: CN-099]

Drukarka 3D Alfawise W10 UV [Oferta | Cena: ~$239.99$ | Super deal | magazyn: CZ]

Gocomma 910G Digital Inflator Car air pump [Oferta | Cena: ~$30.99$ | AMXP910G | magazyn: CN-099]

BMAX B1 Intel Celeron N3060 DesktopMini PC/4+6 [Oferta | Cena: ~$99.99$ | Super deal | magazyn: CN-099]

Hulajnoga Ninebot MAX G30 [Oferta | Cena: ~$679.99$ | Q440211106A27001 | magazyn: PL]

Xiaomi Airdots Pro 2 Bluetooth Earphone [Oferta | Cena: ~$55.90$ | Flash sale | magazyn: CN]

Mi TV Box S [Oferta | Cena: ~$57.99$ | T44009A569A27000 | magazyn: CN]



Jeśli szukacie kuponów na konkretne produkty, to dajcie znać w komentarzach - zobaczymy co da się zrobić ;)