Łowca Okazji: totalna obniżka cen telefonów Xiaomi

W tym roku Gearbest nie odpuszcza. Z dnia na dzień obniża ceny swoich produktów. Aktualnie w niezłej promocji doczekał się Xiaomi Mi9 T, Mi9 Lite i Mi9 T PRO oraz Redmi Note 8. Żadnego z nich nie trzeba przedstawić - wszystkie modele są bardzo dobrze znane i doczekały się sporej ilości recenzji.

Aby skorzystać z promocji ceny, musimy wpisać odpowiedni kod podczas składania zamówienia!

Xiaomi Mi 9T i Xiaomi Mi9 T PRO to modele, które oferują wyświetlacz AMOLED 6.39" o rozdzielczości 1080 x 2340 px. Ekran nie posiada wcięcia. Przedni aparat wysuwa się z górnej krawędzi obudowy. Największą znaczącą różnicą między modelami to wykorzystany procesor. W modelu PRO jest Snapdragon 855 a w modelu niższym 730.

W ofercie Gerbesta znajdziemy Xiaomi Mi9 T PRO w kolorze niebieskim. Zawierającym 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Cena po wykorzystaniu kupiona “GBM9TPRO4” to 337.99 $.

Model Xiaomi Mi9 T jest dostępny w kolorze czarnym i czerwonym. Również zostały wyposażone w 6 GB pamięci RAM i 128 GB dla użytkownika. Promocyjna cena to ~895zł (273,99$)

Xiaomi Mi9 Lite sprzedawany jest w dwóch wariantach kolorystycznych białym i niebieskim. W skrócie ten telefon to wariancja Xiaomi. Jest to odsłona modelu Mi A3 z preinstalowanym standardowym MIUI. Wielkość ekranu to również 6.39", a procesor Qualcomm Snapdragon 710.

Redmi Note 8 to najtańsza opcja w aktualnej promocji. Cena z wykorzystaniem kodu to bagatela 524zł (137$). Chyba już taniej nie będzie. Ekran w tej słuchawce jest troszeczkę mniejszy niż w powyższych modelach. Jego przekątna to 6.30”, a rozdzielczość 1080 x 2340 px. Procesor to Qualcomm Snapdragon 665. Telefon w kolorze czarnym jest dostępny w dwóch wariantach z 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane lub 3 GB RAM i 32 GB dla użytkownika. Szczerze polecam opcję pierwszą, bo 32 GB to już naprawdę jest mało.

No i bonus

Totalna nowość Xiaomi Mi Note 10 z aparatem 108 mega pikseli! Smarfon napędzany jest procesorem Snapdragon 730G i na pokładzie posiada 6 GB pamięci RAM. Wszystko zamknięte w obudowie o wymiarach 157,8/74,2/9,7mm z wyświetlaczem 6.47" i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Promocyjna cena to 499$.