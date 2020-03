Łowca Okazji: 6-urodziny Gearbest!

Trudno dzisiaj myśleć o czymkolwiek innym, niż sytuacja, w jakiej znalazła się Europa. Jednak patrząc Chiny, w tunelu jest światło i świeci dość jasno. Tam powoli wszystko wraca do normy, ludzie wrócili do biur i życie toczy się dalej. Gearbest także wstrzymał na jakiś czas wysyłki swoich towarów, a pracowników odesłał do domów. Niespełna miesiąc temu informowałem, że chiński gigant ruszył ponownie z realizacją zamówień.

21 marca Gearbest rozpocznie świętowanie swoich 6 urodzin, które potrwają kilka dni. Jak każdego roku, to wydarzenie będzie niosło ze sobą mnóstwo zniżek, rabatów i konkursów. Sprzedawca przygotował specjalną stronę agregującą wszystkie najważniejsze oferty. Została ona podzielona na kilkanaście kategorii. Między innymi znajdziemy listę produktów z lokalnych europejskich magazynów, gwarantujących dostawę w przeciągu pięciu dni lub deale związane z marką Xiaomi. Jeśli zdecydujemy się na zakup, powinniśmy zwrócić uwagę, czy produkt posiada już obniżoną cenę, czy musimy wprowadzić kupon zniżkowy podczas składania zamówienia.

Lista ofert produktów Xiaomi z kuponami Lista ofert produktów Xiaomi już po obniżce

Przy okazji węszenia nalazłem także odrębną kategorię promocyjną sub-marki Xiaomi, czyli Viomi, której to odkurzacz posiadam i jestem z niego mega zadowolony ( mini recenzja ). Nadal nie mogę uwierzyć, że tak długo zwlekałem z zakupem odkurzającego robota do domu. Dodatkowo Gearbest informuje, że posiada jużo ficjalne centrum serwisowe w Europie dla wszystkich zamówionych Viomi V2/V2 Pro. Co skraca czas naprawy urządzeń, o ile te się popsują... Viomi V2 Pro nadal kusi swoją dobrą ceną: 357,99 $ z darmową wysyłką z niemieckiego magazynu.

Aaa i jeśli ktoś szykuje się na zakup nowego smartfona, to może warto troszeczkę się wstrzymać… Wiem ze sprawdzonego źródła, że na przełomie marcia i kwietnia pojawią się dwa nowe modele Xiaomi w ofercie Gearbest. Co to będzie? Czekajcie na aktualizację wkrótce się odezwę ;)