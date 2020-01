Łowca okazji: zniżki na popularne smartfony Xiaomi i OnePlus i świetne gry w słusznej sprawie!

Pierwszy wpis z serii Łowca okazji pojawił się w czerwcu 2015 roku. To szmat czasu, a forma nadal niezmienna. Co najmniej raz w miesiącu publikuje zestawienie najciekawszych promocji w sklepie Gearbest i inne wyniuchane okazje. Mój cykl nie jest w stanie konkurować z serwisami promocyjnymi, ale może ktoś akurat znajdzie coś dla siebie.

Gearbest oferuje standardowe swoje zniżki w postaci kuponów. Jest ich cała masa, więc wybrałem kilkanaście interesujących pozycji. Na pierwszy strzał pójdą smartfony, które cieszą się największym wzięciem. Ich ceny są dużo niższe niż u polskich dystrybutorów, a w końcu towar ten sam:

Oneplus 7T 8+256 [Oferta | Cena: ~$539.99$ | GBOP7TG8256]

OnePlus 7T Pro [Oferta | Cena: ~$655.99$ | GBOP7TPROJAN]

Xiaomi Mi Note 10 pro 8+256 [Oferta | Cena: ~$549.99$ | GBNT10PRO1]

XiaomiMi note 10 6+128 [Oferta | Cena: ~$449.99$ | GBXMNT10BF]

Mi note 10 6+128 [Oferta | Cena: ~$449.99$ | GBXMNTFR01 | magazyn europejski]

Redmi 8A 2+32 [Oferta | Cena: ~$125.99$ | GBRMI8A01]

Redmi Note 8 3+32 [Oferta | Cena: ~$139.99$ | GBNOTE805]

Redmi Note 8 4+128 [Oferta | Cena: ~$169.99$ | GBNOTE806]

Redmi Note 8 Pro 6+64 [Oferta | Cena: ~$213.99$ | GBNOTE8P8]

Mi 9T 6+64 [Oferta | Cena: ~$265.99$ | GBMI9T501]

Mi 9T 6+128 [Oferta | Cena: ~$275.99$ | GBMI9T802]

Mi A3 4+64 [Oferta | Cena: ~$175.99$ | GBA36402]

Mi A3 4+128 [Oferta | Cena: ~$185.99$ | GBA312803]

Od kilkunastu dni jestem wielkim fanem sprzątających robotów. U mnie odkurza Viaomi V2 Pro, który uwolnił mnie od codziennej batalii z kurzem i sierścią w domu. Aktualnie w promocji znajduje kilka różnych modeli. Ja oczywiście polecam Viaomi V2 Pro:

Viaomi V2 Pro [Oferta | Cena: ~$369.99$ | V404DB3AF1DEB000]

Roborock S5 [Oferta | Cena: ~459.99$ | GBROBOROCKMAX]

Alfawise V9S [Ofeta | Cena: ~254,99$ | ALFAV9SFPL]

Oprócz tego można znaleźć zniżki na produkty Xiaomi i jej submarki Amazfit, Oclean:

Xiaomi Bluetooth Speaker [Oferta | Cena: ~35.05$ | GBROBOROCKMAX]

Szoteczka soniczna Oclean Z1 [Oferta | Cena: ~33.99$ | GB-HBZSCZOCZ | magazyn: Fast-23]

Szoteczka soniczna Oclean X [Oferta | Cena: ~56.99$ | GB-HBZOCLXTZ | magazyn: Fast-08/Fast-23]

Szoteczka soniczna Oclean Air [Oferta | Cena: ~34.99$ | GB-HBZOCLSAI | magazyn: Fast-08/Fast-23]

Szczoteczka soniczna Oclean One [Oferta | Cena: ~56.99$ | GB-HBZJKOCO | magazyn: Fast-08/Fast-23]

Amazfit GTR Lite 47mm [Oferta | Cena: ~FLASHSALE$ | HK]

Xiaomi Mi Band 4 [Oferta | Cena: ~25.99$$ | GBBAND4MI | magazyn: HK]

Xiaomi Redmi AirDots [Oferta | Cena: ~19.29$$ | Wyprzedaż | magazyn: HK]

Xiaomi Mi Scale 2 [Oferta | Cena: ~32.99$ | GB-HBZTZCBG | magazyn: CN-099]

Xiaomi Mi Box S [Oferta | Cena: ~GBMIBOXS01$ | HK]

Więcej kuponów znajdziecie tu .

The Humble Australia Fire Relief Bundle

Na Humble trwa aktualnie akcja dla Australii. 100% wpływów z zakupu paczek pójdzie na pomoc ludziom i zwierzętom dotkniętym przez australijskie pożary. Za 25 $ otrzymujemy pakiet składający się z 29 gier. Wśród nich takie perełki jak Hollow Knight, Machinarium czy The Stillness of the Wind.