MINIX NEO J50C-4 MAX — mini komputer w sam raz do nauki zdalnej

Prawie siedem lat temu pierwszy raz starłem się z marką MINIX, kiedy to do mojego domowego „test labu" trafił Androidowy NEO X7 mini — napędzany procesorem RockChip RK3188 i posiadający 2 GB RAM. MINIX przez ten czas powiększył swoje portfolio o urządzenia wyposażone także w procesory Intela, które dzięki temu mogą działać pod kontrolą Windowsa.

Z Mini PC są różnie, ponieważ możemy zainwestować w rozwiązania typu NUC, które nie są tanie, ale możemy je dowolnie skonfigurować: procesor, ram, dysk. Są też gotowe skrzyneczki, które kosztują o wiele mniej, ale coś za coś, na przykład RAM zostaje wlutowany na stałe i nie można go rozszerzyć. Zamiast SSD mamy również montowany bezpośrednio na płytce drukowanej eMMC, które jest dużo wolniejsze.

Najnowszy model MINIX NEO J50C-4 MAX, to świetny balans między takimi dwoma podejściami. Producent nie dość, że oferuje sprzęt wyposażonym w 8 GB RAM i dysk SSD 240 GB, to oba podzespoły możemy swobodnie wymienić. Sercem maszyny jest procesor Intel Pentium Silver J5005 wraz ze wbudowanym układem graficznym UHD Graphics 605. Preinstalowany Windowsa to kolejny atut tego zestawu.

Już na opakowaniu Minix zaznacza, że sercem urządzenia jest procesor Intel i działa pod kontrolą Windows 10. Kolorystyka i akcenty kartonika są zbliżone do pierwszych modelów NUC Intela.

W pudełku prócz samego urządzenia dołączono: mocowanie VESA, zasilacz 12V / 3A z adapterami do gniazdek US, EU i UK, zestaw śrubek, przejściówkę 3.5mm -> SPDIF, kabel HDMI i instrukcja obsługi w języku angielskim. Producent do mojej próbki testowej dorzucił również pilot przystosowany do systemu Microsoftu NEO W2, który sprzedawany jest oddzielnie.

Projekt obudowy NEO J50C-4 MAX, to klasyk w stylu Minixa, po prostu czarny matowy prostopadłościan z „wygrawerowanym” logo i zaokrąglonymi rantami (wymiary: 139/139/30 mm). Na poszczególnych ścianach kadłubka osadzono niezbędne złącza. Jedna ze stron ma trzy porty USB 3.0 i włącznik, z kolei na tylnym panelu znajdziemy gniazdo zasilania, Gigabit Ethernet, wyjście wideo mini DisplayPort i HDMI 2.0, USB-C i port słuchawkowy 3,5 mm, który możemy przekonwertować na optyczny S/PDIF za pomocą załączonego adaptera.



Do NEO J50C-4 MAX bez problemu podłączymy trzy monitory!

Zaktualizowany Windows 10 startuje w 30 sekund . Domyśle system nie posiada języka polskiego, jednak możemy go doinstalować, wchodząc w Ustawienia Języka lub znajdując polonizację w Windows Store. Oczywiście dostarczany system wraz z J50C-4 Max jest aktywowany i to w wersji PRO [sic!].

Wmontowany fabrycznie dysk SSD o pojemności 240 GB nie został podzielony przez producenta na partycję. 8 GB pamięci Ram to SO-DIMM DDR4. Jeśli to dla kogoś za mało, to nie problem. Ściągając dolną pokrywę obudowy tego mini PC, uzyskujemy dostęp do drugiego banku pamięci RAM i gniazda M.2 na SDD.

Według producenta możemy maksymalnie rozszerzyć RAM o kolejną kość 8 GB, a dysk wymienić na inny, lecz jego pojemność nie może przekroczyć 512 GB.

Mini PC podczas biurowych obowiązkach sprawuje się bardzo dobrze, chłodzenie chodzi cicho i w ogóle nie przeszkadza. Wiatrak wskakuje na wyższe obroty dopiero przy obciążeniu. W normalnych warunkach temperatura na rdzeniach nie przekracza 50 stopni Celsjusza. Podczas przeprowadzanych przeze mnie testów wydajnościowych w piku temperatura sięgała 70°C.

Wchodząc w BIOS, możemy zmienić domyślne zachowanie wiatraka. Istnieją trzy tryby:

tryb ręczny, w którym ustawimy stałą wartość PWM między 70 a 180;

tryb pełny, w którym wentylator cały czas obraca się z maksymalną prędkością.

tryb inteligentny, gdzie określimy widełki dla poszczególnych prędkości wentylatora.



Wszystkie mini PC z procesorami Gemini Lake na pokładzie charakteryzują się zbliżoną wydajnością, jednak konstrukcja obudowy i zastosowany system chłodzenia może mieć wpływ na ogólne osiągi maszyny. Poniżej trochę wyników z popularnych benchmarków:

Dodatkowo przeprowadziłem trzynastogodzinny „stress test”, podczas którego miałem uruchomiony HWiNFO64, aby sprawdzić maksymalne wartości zarejestrowane przez czujniki. Zebrane dane nie wykazały żadnych niepokojących odczytów.

Zainstalowany procesor bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem wszelkiej maści formatów wideo w rozdzielczości 4K zakodowanych h.264 i h.265. Mniej kolorowo jest z kodekiem VP9, w którym próbki 4K@60 fps nie grają się płynnie — wideo chwilami klatkuje. Dzięki systemowi Microsoftu uruchomimy wszystkie serwisy streamingowe, bez jakiegokolwiek problemu. Więc jako centrum multimedialne ten mini komputer nadaje się idealnie!

Na pewno MINIX NEO J50C-4 Max to godny polecania Mini PC, który sprawdzi się jako dobry kompan do pracy biurowej i nauki zdalnej. Dużym plusem urządzenia jest możliwość rozszerzenie obu pamięci — jak w klasycznym komputerze. A także możliwość podłączenia do trzech ekranów dzięki HDMI, miniDP i USB-C. Z procesorem Intel Pentium J5005 Silver raczej nie pogramy, na co mogą wskazywać powyższe wyniki testów wydajnościowy, jedynie, że rozważamy Chmurę, a J50C-4 Max będzie służył tylko jako klient ;)