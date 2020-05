MINIX NEO U22-XJ — media hub do salonu i nie tylko

Tym razem chciałbym przedstawić najnowszą propozycję marki MINIX, z którą miałem już do czynienia kilka lat temu. Byłem bardzo ciekaw, co przez ten czas zmieniło się u producenta rodem z Hongkongu. Rozwinął się i podbija zagraniczne rynki, czy raczej spoczął na laurach?

Bohaterem dzisiejszego tekstu będzie MINIX NEO U22-XJ. Android box wyposażony w potężny procesor Amlogic S922X-J, zawierający cztery rdzenie ARM Cortex - A73 + dwa A55. Ten odtwarzacz multimedialny działa domyślnie pod kontrolą Androida Pie (9) z autorskim launcherem.

W zestawie z urządzeniem znajdziemy kabel HDMI 2.0, kabel USB Type-C do aktualizacji i prosty pilot na podczerwień. Niezbędnym uzupełnieniem jest NEO A3 posiadający pełną klawiaturę numeryczną i żyroskop do łatwiejszej nawigacji.

Co się nie zmieniło od lat w produktach MINIX, to obudowa. Zawsze ma ten sam styl. Czarny, matowy plastik z wytłoczonym logo marki na topie. Z przodu znalazła się mała dioda informująca o stanie pracy urządzenia i odbiornik podczerwieni.

Patrząc na urządzenie en face, po jego prawej stronie znajdziemy włącznik, trzy porty USB 3.0 Typu A, czytnik kart microSD i USB Typu C. Przeciwległy bok to wejście dla anteny WIFI, miejsce na zabezpieczenie Kensington i mały przycisk resetu/aktualizacji. Na tyłach HDMI 2.1, SPIDF, wejście Ethernet i audiojack, a także gniazdo zasilania.

Jak już wspomniałem, urządzenie obsłużymy za pomocą systemu Android w wersji dziewiątej. Tak, to nie jest Android TV. Dlaczego MINIX zdecydował się na taki ruch? Otóż producent nie traktuje NEO U22-XJ jako wyłącznie przystawki pod telewizor, a bardziej jako mini komputer - media hub, który możemy wykorzystać nie tylko w domowym salonie. Zwykły Android daje dostęp do dużo większej biblioteki aplikacji i gier, dlatego jest bardziej atrakcyjny. Box posiada preinstalowane dwa launchery: jeden tradycyjny - znany np. z tabletów, a drugi zaprojektowany przez MINIX (łatwy w nawigacji za pomocą pilota), gdy będziemy chcieli używać NEO jako rozszerzenie dla naszego telewizora.

Ten posiada kilka kategorii oznaczonych dużymi kafelkami, do których możemy przypisać aplikacje. Wygląd interfejsu trąci trochę myszką, jednak jest funkcjonalny.

Wydajność systemu jest na bardzo dobrym poziomie, całość działa stabilnie. Aplikacje ze sklepu Google Play instalują się szybko. Podczas moich testów NEO U22-XJ otrzymał dwie aktualizację OTA, czyli nie będzie pozostawiony samopas, jak większość urządzeń chińskiej konkurencji w podobnym segmencie cenowym.

W konfiguracji znajdziemy kilka opcji charakterystycznych dla tego typu gadżetów: ustawienie rozdzielczości i tryby wyświetlania, kontrolę obrotu obrazu, HDMI CEC, domyślny stan urządzenia po restarcie prądowym, WakeUp-Lan, włączenie/wyłączenie konta root.

Zainstalowana pamięć eMMC 5.1 ma pojemność 32 GB, z której użytkownik otrzymuje ponad 28 GB. Jej średnia szybkość odczytu to ~110 MB/s, zapisu ~72 MB/s. Pamięć na dane oczywiście możemy rozszerzyć za pomocą jednego z portów USB lub slotu na kartę SD. W zestawie otrzymujemy 4 GB RAM DDR4.



CPU: Amlogic S922X-J Hexa Core = 4x Cortex-A73 + 2x A53 @ 1.8GHz (64bit) | GPU: Mali-G52 MP4

W testach syntetycznych przystawka otrzymuje zadowalająca liczbę punktów, więc nie powinniśmy doświadczyć żadnych niespodzianek wydajnościowych w aplikacjach i grach, chociaż nie wszystkie zainstalujemy bez problemu…

Chciałem zobaczyć, jak box poradzi sobie z Fortnite, jednak EPIC Games nie umożliwia instalacji ich tytułu na tym urządzeniu. Znacie jakąś grę, którą warto przetestować na MINIX NEO U22-XJ?

Większość takich urządzeń jednak nie jest używane jako mini konsola do gier czy komputer, a jako odtwarzacz filmów, zarówno z naszej domowej biblioteki i serwisów streamingowych. W tym SoC został zintegrowany VPU Advanced Video Engine Gen10, który zdekoduje większość nowych formatów wideo - h.265 i VP9, zgodne z wszelkimi formatami 4K HDR. W kwestii audio mamy możliwość odtwarzania dźwięku DD i DTS (5.1) za pośrednictwem HDMI lub SPDIF. O ile mamy odpowiedni AVR (telewizor lub amplifier).

Urządzenie nie miało żadnych problemów z dekodowaniem wideo z użyciem kodeka h.264: 1080i, 1080p (do 10bit) i 4K (8bit). Z h.265 jest podobnie. W rozdzielczościach Full HD w 4K, zarówno 24fps, jak i 60fps/HDR, odtwarzanie jest płynne, nie ma problemów z przebijaniem lub skokiem do danej pozycji. VP9 w formacie 4K 24 fps i 60 fps/HDR również nie odstaje. Z testami audio, w moim przypadku, jest gorzej. Nie mogę potwierdzić poprawnego działania DD / DTS 5.1 w pełnej krasie, bo mój Marantz właśnie siedzi na gwarancji. Dlatego wspomniane formaty sprawdziłem tylko w postaci PCM, czyli downmixu w dół do stereo z DD lub DTS.

Usługi streamingowe dzisiaj odgrywają dużą rolę. Spojrzenie na telewizję się zmienia, a standardowy live powoli traci na znaczeniu. Na MINIX NEO U22-XJ odpalimy bez problemu większość aplikacji OTT, choć jakość wideo nie skoczy dalej niż SD. Jest to spowodowane brakiem kompletnej certyfikacji urządzenia. Choć samo w sobie posiada certyfikaty DRM (Google Widevine L1 i Microsoft PlayReady), to nie jest to wystarczające.

Efektem tego jest również brak niektórych pozycji w sklepie Google Play. Jako iż urządzenie posiada system Android - nie Android TV, to aplikacje instalują się w wersji zgodnej ze smartfonem/tabletem. Obsługa takich aplikacji jest niemożliwa za pomocą kursorów i trzeba się wspomóc myszką lub pilotem ze wbudowanym żyroskopem, jak ten od NEO A3 od MINIX.

Jakość wideo w serwisach streamingowych:

Youtube - FULL HD (1080p)

- FULL HD (1080p) Google Play Movies - HD (720p)

- HD (720p) Netflix - SD+ (540p)

- SD+ (540p) HBO - HD (720p)

- HD (720p) Disney+ - HD (720p)

- HD (720p) Amazon Prime - SD (480p)

- SD (480p) Player.pl - HD (720p)

- HD (720p) Ipla - HD (720p)

Wnioski



Wśród zalet MINIX NEO U22-XJ można wymienić zarówno bardzo dobre wykonanie, pewne aktualizacje OTA i duże wsparcie społeczności. Jest to minikomputerek o niezłych parametrach - wydajny procesor Amlogic S922X-J gwarantuje niezawodną pracę.

Odtworzymy na nim wideo w rozdzielczości 4K@60 fps w najnowszych formatach kompresji. Dodatkowo posiada szereg ustawień wideo, które mogą być wykorzystane komercyjnie, na przykład przy digital signage. Jedną dużą skazą U22-XJ jest brak pełnej certyfikacji, która jest niezbędna do cieszenia się wysoką jakością obrazu w serwisach stremingowych. To zupełnie skreśla go w starciu na przykład z Mi Boxem S, który spełnia te normy perfekcyjnie. Mam nadzieje, że MINIX w kolejnych aktualizacjach uzupełni te braki i będę mógł powiedzieć, że zrobił krok do przodu, a nie że drepcze w miejscu. Dla zainteresowanych cena U22-XJ oscyluje od 150 do 190 dolarów (oferta: Gearbest.com | DHgate.com).