Novostella i jej smart żarówki RGBCW

Smart żarówki dzisiaj, to nie jest żadna nowość, o której można pisać duże elaboraty. Chyba każdy producent oświetlenia ma w swoim portfolio lampki RGB łączące się z domową siecią. Sterowanie takim oświetleniem jest dość proste, z reguły otrzymujemy dedykowaną aplikację, która łączy się z urządzeniem i voila! W niektórych przypadkach możemy uzyskać dostęp do asystentów głosowych Amazona lub Google, czy innych serwisów wspierających rozwój własnej automatyki domowej.

I właśnie firma Novostella w swojej ofercie ma niezłego combosa, otóż niektóre z jej żarówek potrafią łączyć się z asystentami głosowymi, mają własną aplikację, a także w zestawie otrzymujemy pilot zdalnego sterowania.

Nie pisałbym o tym, ale kilka tygodniu temu otrzymałem możliwość przetestowania małego zestawu promocyjnego w postaci dwóch żarówek RGBCW - 9W. W zestawie oczywiście znajdowały się także dwa piloty na podczerwień — umożliwiające przełączanie trybów pracy lampek.

Wykonanie samych żarówek jest spoko. Plastiki są odlane dobrze, a "bańka" jest idealnie spasowana z trzonem. Gwintowanie, standardowe E27, aluminiowe.



Symbol "E27" oznacza rodzaj gwintu — zwany jest Gwintem Edisona, a liczba to jego średnica.



Moc ich to zaledwie 9 W, które odpowiadają mocy 75 W tradycyjnej żarówy. Maksymalny strumień świetlny to 900 lumenów, a temperatura barwowa ma zakres od 2700 K (barwa klasycznej żarówki) do 6500 K (barwa dzienna – zimna). A także do wyboru mamy 16 milionów kolorów z możliwością ich dowolnego przyciemniania.

Novostella daje nam wybór, w jaki sposób chcemy sterować jej żarówkami. Pierwszą opcją jest wykorzystanie dołączonych do zestawu pilotów. Każdy z nich może kontrolować wszystkie żarówki. Za ich pomocą możemy zmieniać tryby pracy, barwę i intensywność światła, a także włączyć i wyłączyć oświetlenie. Pilot jest lekki, wykonany w całości z plastiku. Do jego zasilenia potrzebujemy dwóch baterii AAA.

Więcej możliwości uzyskamy po wpięciu żarówek do naszej domowej sieci. Aby, to zrobić musimy zainstalować aplikację Smart Life na naszym smartfonie i dodać interesujące nas urządzenie. W naszym przypadku jest to sekcja oświetlenie i żarówka (WiFi). Połączenie jest banalnie proste: wystarczy trzykrotnie wyłączyć/włączyć lampkę (aż zacznie mrugać na czerwono) i wpisać hasło do sieci WiFi. Po kilku sekundach nastąpi połączenie.

Od tego momentu możemy sterować żarówką za pomocą aplikacji, w której znajdziemy kilka predefiniowanych trybów (scen) działania, a także możliwość wybrania dowolnego koloru oświetlenia, czy ustalenia harmonogramów automatycznego włączenia/wyłączenia.

Dzięki połączeniu z siecią WiFi uzyskujemy dużo więcej. Możemy sprzęgnąć żarówki z asystentami głosowymi Amazonu i Google lub obsługiwać je również za pomocą serwisu IFTTT, dzięki któremu możemy łączyć w grupy urządzenia różnych producentów i tworzyć reakcje między nimi. I w tym rozwiązaniu jest siła! Duży ukłon Novostelli w stronę użytkowników, którzy chcą stworzyć inteligentny dom z komponentów dostarczanych przez różnych producentów.

A wracając do samych żarówek, emitują one przyjemne światło (jakość zdjęć nie jest oszałamiająca, ale mój Nikon innych zrobić nie umiał).

Przejścia między kolorami są bardzo gładkie. A biorąc pod uwagę ich cenę, nieprzekraczającą 100 zł, to oferta staję się atrakcyjna. Dla porównania żarówki konkurencji o podobnej specyfikacji kosztują za sztukę od 80 zł w górę! A robią to samo = świecą :)

Szkoda tylko, że żaden z producentów oświetlenia nie pomyślał, aby do swoje oferty wprowadzić żarówki o różnej średnicy gwintu. Aby zamontować te recenzowane w lapkach nocnych, musiałem użyć specjalnej redukcji na E14.

Warto się zainteresować ofertą Novostelli, bo nie tylko posiadają inteligentne żarówki, którymi można sterować, ale także zewnętrzne oświetlenia domu i paski ledowe.

Oświetlenie możemy zakupić za pośrednictwem serwisu Amazon.de: