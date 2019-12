Ostatni Łowca Okazji w 2019 – tanie Xiaomi i darmowe gry od Epic

Świąteczna atmosfera już opadła na dobre. Śniegu nie ma, a z choinek nieźle się sypie igliwie. Niektórzy z nas dostali od babci 10zł, lub czarne gacie albo rajstopy :) Jak co rok nie wszystkie prezenty są trafione. Dlatego czasem lepiej dać gotówkę, niż widzieć zawód w oczach obdarowanego. Mnie w tym roku Mikołaj oszczędził i spełnił jedno z moich małych marzeń. O tym mam nadzieję napisać w przyszłym roku!

Photo by Ivandrei Pretorius from Pexels

Epic Games w trym roku był największym Mikołajem jeśli chodzi o rozdawanie gier za darmo. Przez cały rok zaoferował ponad 30 tytułów do zgarnięcia zupełnie za free. A w świątecznym okresie odpalił potężną petardę. Codziennie (od 20.12) do końca roku publikowana jest darmowa gra, którą możemy dodać do swojej biblioteczki. Oferta zmienia się każdego dnia o godzinie 17:00. Warto zajrzeć , bo może trafić się coś fajnego i wpaść za zupełną darmochę.

Gearbest także nieustannie ciśnie. Fakt nie rozdaje nic za darmo, ale oferuje niezłe promocje na najbardziej popularne produkty, które były kupowane przez nas w 2019 roku. Oczywiście na pierwszym miejscu znalazły się smartfony Xiaomi i jej pokrewnych brandów, a także marki OnePlus.

Aktualnie za niecałe 1640zł możemy wyrwać Mi Note 10, w konfiguracji 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jest to najnowsza propozycja Xiaomi, która charakteryzuje się niecodzienną specyfikacją sekcji aparatu. Matryca główna Samsung HMX 27 MP z możliwością rozszerzenia do 108 MP. Posiada wbudowaną baterię o pojemności 5260 mAh, a sercem urządzenia jest Snapdragon 730G. W ofercie Gearbest znajdziemy wszystkie warianty kolorów Mi Note 10:

Przeceniono także Mi A3 – wolnego od modyfikacji Xiaomi, a także doceniony w tym roku model Mi 9T z wysuwanym aparatem. Ta funkcja pozwoliła pozbyć się nielubianych wcięć w ekranie.

W roku 2019 Xiaomi postanowiło odłączyć się od serii Redmi, która oferowała znakomitą równowagę między ceną a parametrami. Ten ruch „nowej” marce Redmi dodał skrzydeł i stał się swoistą konkurencją dla matki. Wśród promocyjnych modeli znajdziemy Note 8 Pro, Note 8T i Note 8 Pro. Każdy z nich różni się kilkoma niuansami, dlatego warto zerknąć na specyfikacje przed dokonaniem wyboru. Znaczącym wyróżnikiem modelu Note 8 Pro jest procesor, w tym wypadku zastosowano MediaTek Helio G90T, zaś dwa pozostałe zostały wyposażone w Snapdragon 665.

W środ promocyjnych produktów znajdziemy także Mi Banda 4 i trzy modele OnePlus 7, 7T i 7 Pro, a także odkurzacz Viomi V2 PRO z funkcją mopowaniem. Co najważniejsze dostarczany jest z Niemiec za 1410 zł. Sprzęt ten zagrania bardzo dobre oceny, a funkcjami jest zbliżony do docenionego odkuracza roborck S50. Przyznam się, że zamówiłem go już przed gwiazdką i powinien na mnie czekać w domu, więc moja recenzja już w styczniu 2020.

