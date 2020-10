XIDU PhilMac: Mini PC dobry do biura i domu

Już chyba każdy z nas ma po wyżej uszu Covid-19, koronawirusa, maseczek i ciągłych zmian i restrykcji. Aktualnie mieszkam w kraju, w którym władza podeszła do walki z tym niewidzialnym wrogiem z bardzo spotęgowany siłą nakładania na obywateli i firmy różnych — czasem absurdalnych nakazów. Przez co wszyscy pracownicy „mojego korpo”, teraz muszą pracować z domu, a jeśli chcesz wejść do biura, to musisz mieć pisemną zgodę… W budynku oczywiście maska, odkażanie na każdym kroku i ruch jednostronny.

Dlatego też, aby ograniczyć potrzebę pójścia do biura, zacząłem gromadzić sprzęt, który pozwoli mi wrócić, chociaż na 90% moich przedkowidowych obrotów. Jedynym z ostatnich zakupów był Mini PC marki XIDU. Jego docelowym przeznaczeniem się nie podzielę, ale mogę przedstawić PhiliMac od strony użytkownika.

Komputerek sprzedawany jest w małym białym opakowaniu, w którym znajdziemy PhilMac z dedykowanym zasilaczem na rynek europejski, o ile zamówimy go na przykład z Amazon.de.

Samo urządzenie prezentuje się całkiem ładnie. Obudowa została wykonana dosłownie z jednego kawałka aluminium z dodatkami z tworzywa sztucznego. Metal jest delikatnie szczotkowany, a na górze umieszczono logotyp marki. Wymiary są bardzo kompaktowe, czyli 120 x 120 x 23 milimetryprzy wadze 322 gramów.

PhiliMac do monitora podłączymy za pomocą HDMI lub VGA (sic!). Również wykorzystać możemy dwa wyjścia naraz, wpinając dwa ekrany. Portów jest oczywiście więcej. Na prawym boku znalazły się dwa wejścia USB 3.0 i pełnowymiarowy slot na kartę SD (do 128 GB) i przycisk zasilania. Plecki to wspominane wejście HDMI, kolejne USB 3.0, port Ethernet, wejście zasilania, przycisk reset i audio-jack 3,5 mm.

Pod korpusem obudowy XIDU PhilMac zagrzał miejsce procesor Intel Celeron J4115, na którego składają się cztery rdzenie o maksymalnej częstotliwości taktowania, 2,5 GHz i GPU Intel UHD Graphics 600, to wszystko współgra z 8 GB RAM DDR4 i 128 GB pamięci eMMC na dane. Całość działa pod kontrolą Windows 10 Home.

Parametry tego komputera raczej nie wskazują, że jest to maszyna do grania, jego przeznaczeniem jest oczywiście biuro, gdzie sprawdza się bardzo dobrze. Jednak bez problemu poradzi sobie z odegraniem filmu OTT lub „lekkiego” popykania w niewymagający tytuł ze Steam lub innych gamingowych platform — w Fortnite natywnie nie zagramy. Choć z drugiej strony mamy takie usługi jak Geforce Now, do których PhilMac nadaje się idealnie.

Uruchomiłem kilka testów wydajnościowych na XIDU. Z wiadomych powodów, w większości PhilMac nie zajmuje miejsca na podium, jednak warto poznać, jak popularne benchmarki oceniają ten sprzęt.

Podczas przygotowywania XIUD PhilMac do jego docelowych zadań, nie napotkałem żadnych problemów ze stabilnością, czy wydajnością, jaką zakładałem, że ten mini pc będzie miał. W całej konstrukcji dopatrzyłem się dwóch wad. Pierwsza rzecz, jaka mi przeszkadzała to wentylator chłodzący, który zawsze jest aktywny i kręci się na maksymalnych obrotach, co czyni XIDU hałaśliwym urządzeniem. Drugą jest żal do producenta, że nie zdecydował się wyprowadzić na płycie głównej złącza mSATA.

Aktualna cena XIDU PhilMac to 199 Euro na stronie producenta lub na Amazon.de, czy warto? Myślę, że tak, jeśli szukacie małego komputera, który po wyciągnięciu z pudełka będzie gotowy do niewymagającej pracy: przeglądanie Internetu, praca biurowa i tym podobne. Choć z drugiej strony dokładając kilka złotych więcej, możemy kupić laptop o podobnych parametrach, jednak nie zawsze wbudowany ekran jest pożądany.