Wrzucasz takie rzeczy do sieci? Możesz zostać uznany za terrorystę

Global Internet Forum to Counter Terror (GIFCT - Globalne Forum Internetowe ds. Zwalczania Terroryzmu), to organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie wykorzystywania platform cyfrowych przez terrorystów i brutalnych ekstremistów. Organizacja została założona w 2017 roku przez gigantów z branży technologicznej - Facebooka, Microsoft, Twittera i YouTube, ale obecnie należy do niej znacznie więcej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie współpracy, badań oraz wymiany wiedzy i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się treści terrorystycznych.