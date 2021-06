Wybieramy odkurzacz pionowy – na co zwrócić uwagę?

Pojemnik na kurz – im większy pojemnik, tym rzadziej zmuszeni jesteśmy go opróżniać. Ponadto warto zwrócić uwagę na łatwość wyjmowania pojemnika, by nie tracić czasu i nerwów.

Akcesoria dodatkowe – różnego rodzaju końcówki i szczotki, dobrane do powierzchni, którą odkurzamy. Czy to płatki parkiet, gruby dywan lub zakamarki za szafą – każde miejsce wymaga osobnego akcesorium, by sprzątanie było efektywne.

W świecie elektroniki nie zawsze „im droższe tym lepsze” – ucieleśnieniem tej prawdy jest odkurzacz pionowy Xiaomi G9, który oferuje doskonałą jakość w bardzo atrakcyjnej na polskim rynku cenie. Moc ssania na poziomie 120 AW, dzięki specjalnej konstrukcji, gwarantuje efektywne sprzątanie niezależnie od powierzchni, a 3 poziomy mocy zapewniają dostosowanie jej do naszych potrzeb. System filtracji może poszczycić się 99,95% skutecznością, zatrzymując cząsteczki wielkości 0.3 mm. Bateria o pojemności 2500 mAh stanowi idealny, wcześniej wspomniany kompromis pomiędzy mocą a czasem pracy, gwarantując działanie nawet do 60 min na jednym ładowaniu. Możemy dokupić drugi akumulator o identycznych parametrach, co daje w sumie 120 min pracy bez ładowania. W przypadku awarii jednej z baterii, nie musimy pozbywać się całego urządzenia lub ponosić dużych kosztów jej wymiany (jak często bywa w odkurzaczach z baterią wbudowaną). Montowany na ścianie uchwyt pozwala na ładowanie dwóch baterii w tym samym czasie. Konstrukcja rolek w kształcie litery V (ang. V-shape) w modelu G9 eliminuje ryzyko zaplątania się w końcówce włosów hamujących przepływ powietrza – stąd urządzenie polecane szczególnie dla rodzin ze zwierzętami, a duże kółka ułatwiają poruszanie się po różnych powierzchniach (twardych i dywanach). Duży pojemnik ma aż 0,6 litra pojemności i łatwo się go demontuje, a do odkurzacza dołączona jest cała gama akcesoriów dodatkowych (łącznie z filtrem HEPA), dzięki którym sprzątanie będzie szybkie, efektywne i wygodne.