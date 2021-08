Wybuchające zasilacze Gigabyte. Producent odpowiada recenzentom

Na początku tygodnia geeków komputerowych do czerwoności rozgrzał temat wybuchających zasilaczy od Gigabyte. W sieci pojawiały się niepochlebne recenzje sprzętu, w którym testerzy ostrzegali, że ten w skrajnych przypadkach może eksplodować. Producent – co prawda niechętnie – przyznał rację użytkownikom trefnych zasilaczy i zaoferował ich wymianę.

Masz zasilacz od Gigabyte? To potencjalna bomba

Gigabyte poinformował, że przyczyną usterek w zasilaczach GP-P750GM i GP-P850GM było błędne ustawienie parametru OPP (Over Power Protection). Zamiast zakresu na poziomie 110-120 proc. wynosił on 120-150 proc. Egzemplarze, które nie trafiły jeszcze na rynek, mają zostać skorygowane do prawidłowych parametrów.