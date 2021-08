Wyciekły informacje o serwerowych nowościach AMD. Procesory EPYC Genoa odkryte

Ostatnie czasy dla Gigabyte to istny koszmar. Atak ransomware , czy sprawa eksplodujących zasilaczy . Teraz dochodzą do tego poufne informacje o produktach partnerów.

Nowość będzie się składać z 12 8-rdzeniowych bloków CCD (chipletów), co daje 96 rdzeni z obsługą 192 wątków wykonanych w litografii 5 nm. Jest to znaczący progres w porównaniu do Procesorów EPYC o kryptonimie Rome, które mają najwyżej 64 rdzenie i składają się z 8 chipletów wykonanych w procesie 7 nm. Najnowsze procesory będą korzystać z nowej ogromnej podstawki SP5 widocznej na poniższym renderze.