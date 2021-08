Wykrywacz nielegalnych zdjęć z iPhone'a rozpracowany. Część obaw potwierdza się

Tenże skan odbywa się jednak bezpośrednio na telefonie , a nie w chmurze - mimo, że ma być przeprowadzany wyłącznie na zdjęciach archiwizowanych w iCloud. Ponadto, jedyną gwarancją tego, że skaner nie zostanie wykorzystany do szukania innych zdjęć niż obecnie deklarowane, jest obietnica Apple. Firma składała już podobne obietnice. Czasem podtrzymywała je w konfrontacji z rządami, a czasem nie.

Analizator, którego wprowadzenie ogłoszono dla nadchodzącej wersji iOS 15 został odnaleziony... już w wersji 14.3. W dodatku pod zaciemnionymi nazwami klas. Fakt ten do niedawna był nieznany i skłania do zadawania pytań o to, ile jeszcze "podejrzanych" rzeczy ogłaszanych w ostatniej chwili jest obecnych na telefonach Apple już teraz.