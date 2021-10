Wyłącz telemetrię w Windows 11. O&O ShutUp10++ dostał aktualizację

Dobrym przykładem jest program O&O ShutUp10++, który powstał tuż po premierze Windows 10, a po ostatniej aktualizacji jest też dostosowany do Windowsa 11. Użytkownik może tu w ciągu kilku chwil zadbać o swoją prywatność, wyłączając na przykład sugestie w menu Start, systemowe podpowiedzi czy dostęp do kamery na ekranie logowania do Windowsa.