Wymiana komponentów w PC - ile zapłacimy?

Do wymiany komponentów w komputerach PC takich jak: karta graficzna, płyta główna, pamięć oraz dysk będziesz potrzebował jedynie standardowego śrubokręta krzyżakowego. Możesz zdemontować praktycznie cały sprzęt komputerowy za pomocą właśnie takiego śrubokręta. Co więcej, niektóre komponenty tego nawet nie potrzebują, ponieważ nowoczesne projekty komponentów oraz obudów, wykorzystują śruby radełkowane i zaczepy plastikowe, by maksymalnie ułatwić wymianę.