Wystarczy kupić ten sprzęt. Policja zapuka do Twoich drzwi

Zuchwali złodzieje przechwycili łup podczas trasy z San Francisco do centrum dystrybucyjnego położonego w południowej Kalifornii. Jak widać napady na konwojentów dostarczających pieniądze do bankomatów to już przeszłość. Karty graficzne są teraz porównywalnie warte, a przynajmniej na razie ich transporty nie mają uzbrojonej eskorty.