Udostępnij:

Project xCloud, czyli konkurencyjne dla Google Stadia rozwiązanie Microsoftu, umożliwia strumieniowanie gier na urządzenia mobilne, w tym smartfony i tablety, bez konieczności posiadania sprzętu typu konsola czy PC. Do tej pory mogli je testować wyłącznie posiadacze urządzeń z systemem Android. Teraz do tego grona mogą dołączyć właściciele iPhone'ów i iPadów. Niestety w tym przypadku Apple narzuciło na aplikację poważne ograniczenia.

Jakie dokładnie? Tego (poza jednym wyjątkiem, o którym za chwilę) nie wiemy, ale odpowiadający za komunikację dot. marki Xbox Larry Hryb wyjawił, że Microsoft musiał dostosować aplikację xCloud do wymogów App Store, a przez to różni się ona wyglądem i funkcjonalnością.

xCloud z tylko jedną grą z Xbox One na iPhone'a

Gdy jednak popatrzy się na listę oferowanych tytułów, nie sposób nie zauważyć różnicy w ich liczbie pomiędzy Androidem a iOS. Na iPhone'ach i iPadach można zagrać wyłącznie w jeden tytuł, jakim jest Halo: The Master Chief Collection. Na platformie Google testujący mają do wyboru aż 54 gry.

Project xCloud od teraz dostępny jest w formie zamkniętej bety na iOS, fot. Xbox

Inną różnicą jest brak możliwość strumieniowania gier bezpośrednio z posiadanej konsoli Xbox One na iPhone'a i iPada. Taka opcja mogłaby okazać się przydatna, jeśli "rywalizujemy" z domownikami o jeden telewizor w salonie, bądź chcemy pograć na balkonie lub ogródku. Ewentualnie klozecie.

Mimo wszystko, to dobrze, że Apple tę aplikację w ogóle dopuściło do App Store. Dla przykładu Google Stadia ze sklepu iOS nie posiada funkcji strumieniowania, a Valve potrzebowało aż roku, aby uzyskać aprobatę firmy z Cupertino do swojego Steam Linka, a przecież to tylko oprogramowanie do strumieniowania gier z PC na iPhone'a / iPada. Warto zaznaczyć, że od niedawna Apple sprzedaje kontrolery do Xbox One przez swój oficjalny sklep.

Niestety z programu testowego na iOS nie skorzystamy w Polsce. Jest on ograniczony jedynie do USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Zainteresowanie tzw. iOS TestFlight było ogromne i już pierwszego dnia 10 000 użytkowników skorzystało z możliwości dołączenia do testów (osiągając maksymalny limit przewidziany przez Microsoft).