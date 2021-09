Xiaomi ręczy za ładowanie 120 W. HyperCharge nie zniszczy akumulatora

Xiaomi stara się rozwiać wątpliwości klientów dotyczące HyperCharge - technologii ładowania z mocą 120 W. Podczas rozmowy z The Verge, rzecznik Xiaomi Daniel Desjarlais wytłumaczył, że nie jest ono zagrożeniem dla akumulatora. Jak powiedział, HyperCharge wykorzystuje zalety zastosowania akumulatora z dwoma ogniwami, co pozwala ładować go równocześnie więcej niż jednym kanałem.