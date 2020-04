x-kom pomaga walczyć z koronawirusem. Rozdał sprzęt i środki ochrony za blisko 400 tys. złotych

Udostępnij:

Firma x-kom zdecydowała się zareagować na apel Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i wspomóc potrzebujące szpitale, by walka z koronawirusem była łatwiejsza. Do lokalnych placówek trafił sprzęt i środki ochrony osobistej, w tym defibrylatory, przyłbice, maseczki i płyn do dezynfekcji – o łącznej wartości prawie 400 tysięcy złotych.

W obecnej sytuacji każda tego typu pomoc jest na wagę złota. "Cieszymy się, że odzew pomocy płynie ze strony różnych środowisk i społeczności częstochowskich. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Pragnę podkreślić, że pomoc przekazana przez x-kom to ogromne wsparcie w postaci sprzętu medycznego, a także środki ochrony, które przy obecnym zużyciu mogą zabezpieczyć szpital nawet na kilka tygodni" – komentował akcję Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Akcja x-komu to odpowiedź na apel prezydenta Częstochowy, fot. materiały prasowe.

Do szpitali trafiły najbardziej potrzebne produkty, których zestaw wcześniej skonsultowano z ekspertami. W naczepie samochodu ciężarowego, którym rozwożono sprzęt i środki ochrony znalazły się: defibrylatory z monitorem EKG, łóżka do intensywnej terapii wraz z materacami z systemem regulacji ciśnienia, mobilne ssaki chirurgiczne, statywy infuzyjne, tysiąc przyłbic, 24 tysiące maseczek oraz 8 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. Dodatkowo zakupiono jeszcze dwie palety wody mineralnej dla personelu i pacjentów.

x-kom podarował częstochowskim szpitalom niezbędny sprzęt i środki ochrony, fot. materiały prasowe.

"Dziękuję serdecznie firmie x-kom za ten akt bezinteresownej pomocy, bo tylko współpracując możemy pokonać pandemię koronawirusa. Mam też nadzieję, że to nie koniec wsparcia, jakie częstochowski biznes udziela naszym medykom" – dziękował Krzysztof Matyjaszczyk. "Jesteśmy firmą z Częstochowy, dlatego w tym trudnym momencie czujemy się odpowiedzialni za pomaganie wszystkim osobom pracującym w częstochowskiej służbie zdrowia" – tłumaczył Michał Świerczewski, prezes x-komu.