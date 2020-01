Pobierz progra​m

y2mp3 to darmowe narzędzie, dzięki któremu szybko oraz sprawnie pobierzemy ulubione klipy z serwisu YouTube i zapiszemy je na lokalnym dysku komputera w postaci plików MP3.

Obsługa programu nie należy do skomplikowanych i ogranicza się do wklejenia w głównym oknie adresów URL do wybranych materiałów i kliknięcia przycisku 'Download'. W opcjach konfiguracyjnych znajdziemy konfiguracje odpowiedzialne za lokalizacje pobieranych plików MP3 oraz ich jakości. Zaletą y2mp3 jest szybkość pobierania wskazanych klipów.

y2mp3 stworzony został na bazie technologii Electron i dostępny jest dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS.