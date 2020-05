Pobier​z program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

yEd Graph Editor to rozbudowane, darmowe i multiplatformowe narzędzie do tworzenia wysokiej jakości diagramów i grafów różnego typu. Oferowane z jego poziomu funkcje docenią z pewnością osoby odpowiedzialne za projektowanie oprogramowania, jak również wszyscy Ci, którzy poszukują aplikacji do przygotowywania grafiki do prezentacji, potrafiącej w czytelny sposób ilustrować wszelakie dane i procesy.

Program doskonale sprawdza się w reprezentacji różnych procesów informatycznych, jednak dobrze sprawdzi się również w wielu innych zastosowaniach. Wspiera on diagramy różnego typu, począwszy od takich, które usprawniają pracę programistów i ilustrują działanie algorytmów, czy przepływ danych w aplikacji, jak również te pomocne w projektowaniu sieci lokalnych w domu lub firmie. Narzędzie z powodzeniem posłużyć może użytkownikowi do tworzenia map myśli, drzew genealogicznych, diagramów sekwencji działań i wielu, wielu innych.

yEd Graph Editor umożliwia tworzenie prostych diagramów, jak również bardzo złożonych schematów UML, BPMN, czy sieci semantycznych. Do dyspozycji użytkownika użytkownika oddano olbrzymią paletę możliwych do wykorzystania obiektów oraz różnych typów połączeń. Użytkownik może dowolnie manipulować wieloma atrybutami każdego składnika, importować dane z arkuszy Excela lub pliku XML, a program sam zadba o to, by w naszych diagramach nie pojawił się bałagan (automatyczna poprawa krzyżujących się połączeń itp.).

Przy użyciu narzędzia przygotujemy diagramy, które następnie wyeksportujemy do plików w formacie PNG, JPG, SVG, PDF oraz SWF.