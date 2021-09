Jak podają twórcy Yanosika, ewidencja wydatków to funkcja wdrożona jako odpowiedź na liczne prośby użytkowników oczekujących podobnego rozwiązania. Kierowcy mogą teraz stworzyć w Yanosiku bazę wydatków , dodając kolejne koszty pojazdu ręcznie do listy lub zapisując w pamięci zdjęcie paragonu.

Yanosik dzieli koszty na kategorie, co ma pomóc użytkownikowi w ich późniejszej analizie. Możliwy jest też eksport konkretnej kategorii do pliku PDF. Jak podają twórcy, opcja ewidencji wydatków trafiła do Yanosika dzięki współpracy z aplikacją zakupową PanParagon, która od dawna oferuje podobne rozwiązanie dotyczące dowolnych zakupów.