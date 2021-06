Youtube nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści. Nowe orzeczenie Trybunału

Zgodnie z wyrokiem, platformy mogą jednak zostać pociągnięte do odpowiedzialności , jeśli będą świadome, że udostępnione treści chronione prawem autorskim są dostępne nielegalnie i nie usuną ich najszybciej, jak to możliwe.

Zgodnie z informacjami CNBC, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że platformy takie jak Youtube, co do zasady, same nie udostępniają treści chronionych prawem autorskim nielegalnie. Co jednak ważne, serwisy mogą nadal zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy mają konkretną wiedzę, że chronione treści są nielegalnie dostępne na platformie i powstrzymują się od szybkiego ich usunięcia lub zablokowania dostępu.