youtube-dl 2019.12.25

10.03.2018 15:43 • Recenzja do wersji 2018.03.10

Nie ma nic lepszego do pobierania filmów z youtube. Żadne komercyjne, płatne śmieci, mające limity 3 minuty na film i reklamy, nie mają startu do tego. Żeby odpalić to trzeba wpisać w konsolę: ścieżka do pliku/youtube-dl.exe i link do filmu po spacji, ewentualnie dopisać przed linkiem do filmu po stacji -f mp4, jeśli ktoś chce ten format, zamiast domyślnego.