Zabezpieczenia GeForce’ów złamane. Można znowu kopać kryptowaluty

Oprogramowanie T-Rex jest jednak w stanie kopać dwie różne kryptowaluty na raz, rozkładając moc w 70 procentach na jedną i 30 na drugą walutę. O ile więc nie można mówić o uzyskaniu stuprocentowych możliwości wydobycia konkretnej jednostki, to tego rodzaju funkcja jest najbardziej zbliżona w swojej mocy do tego, czego oczekiwaliby górnicy.

Jak podaje źródło, po włączeniu opcji podwójnego kopania, użytkownicy mogą poświęcić do 30 procent wydajności na Ethereum, a pozostałe 70 procent przypisać do kopania innej kryptowaluty. Co ciekawe, rozwiązanie nie działa jednak na odwrót, co może nie przypaść do gustu niektórym osobom wydobywającym krypto.