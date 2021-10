Zadzwonił telefon "z policji". Od razu wiedziała, o co chodzi

Małopolska Policja opisała zdarzenie, do którego doszło we wtorek, 19 października. Jedna z mieszkanek Krakowa odebrała telefon. Osoba znajdująca się po drugiej stronie słuchawki przedstawiła się jako policjant z wydziału walki z cyberprzestęczością KWP w Krakowie . Wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie, zwłaszcza że połączenie zostało wykonane z numeru zaczynającego się od 4783…, czyli numeru małopolskiej Policji.

Przestępcy coraz chętniej sięgają po spoofing telefoniczny , który pomaga im w wyłudzaniu naszych wrażliwych danych i przejmowaniu oszczędności całego życia. Jest on niezwykle groźną bronią w rękach oszustów , bo specjalne oprogramowanie pozwala im na zmianę numeru lub nazwy dzwoniącego, które pojawiają się na ekranie smartfonów.

Czym jest spoofing, wyjaśnialiśmy już wcześniej. Jak pisał Oskar Ziomek, spoofing "to nic innego jak podszywanie się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki telefonii VoIP. Przy jej wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego".