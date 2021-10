Zaginiony Windows: historia Small Business Server

Windows Server 2022 był najmniej ekscytującą premierą serwerowych Okien w dziejach. Nawet wersja 2003 R2 wywołała więcej medialnego poruszenia. Po części, za ciszę wokół Windows Server jest odpowiedzialny Windows 11, który "ukradł scenę" wydaniu serwerowemu. Ale w większości mamy do czynienia z efektem migracji w chmurę: małe firmy nie potrzebują zaawansowanego zarządzania sprzętem ponad to, co Microsoft i Google oferują po przyłączeniu do Microsoft 365, praca zdalna zmieniła specyfikę biur, a wielkie urzędy wymagające zarządzania tożsamością... i tak kupią Windows Server.