Zakładki Google nie będą działać po 30 września. Można je wyeksportować

Niestety, Zakładki Google przestaną działać po 30 września, ale nie oznacza to, że same zakładki przepadną. Własną listę stron można do tego czasu wyeksportować, by później wgrać do innej aplikacji czy konkretnej przeglądarki. Użytkownik nie dostaje jednak przy tym żadnych opcji konfiguracji. Dostępna opcja "Eksportuj zakładki" z lewej strony ekranu poskutkuje wygenerowaniem pliku HTML z listą zapisanych stron.