Zakup procesora nie wystarczy. Za odblokowanie rdzeni trzeba będzie płacić

Firma może sztucznie, za pomocą oprogramowania, ograniczać wydajność swoich procesorów. A to wszystko w nadziei, że klienci prędzej czy później pogodzą się z koniecznością płacenia za usługę dostępu do pełnej mocy zakupionego przez siebie sprzętu.

Niekoniecznie musi to znaczyć, że w przyszłości bez dodatkowych zakupów, klienci nie będą mogli liczyć na naprawdę wydajne procesory. Wczytując się w opis mechanizmu Software Defined Silicon (SDSi) można się dowiedzieć póki co tyle, że został zaprojektowany w celu aktywowania dodatkowych funkcji.

Sam Phoronix podkreśla jednak, że opis technologii nie wspomina o żadnych konkretnych funkcjach, które miałaby odblokowywać. Można też tylko domyślać się, że Intel planuje ją wykorzystać w procesorach Sapphire Rapids, ale całkowitą pewność będzie można zyskać dopiero w przyszłości, gdy firma zdecyduje się skomentować to odkrycie.

Zostawiając na chwilę kontrowersyjność całego projektu, należy zauważyć, że nie jest to pierwsza tego rodzaju próba Intela. Już wcześniej firmie zdarzyło się zachęcać klientów do wyłożenia dodatkowych pieniędzy aby uzyskać lepszy produkt. Wystarczy przypomnieć przykład procesora Pentium G6951, który można było zaktualizować do modelu G6952.