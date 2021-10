Zmiana w PUE ZUS. Zauważysz przy logowaniu i rejestracji

ZUS poinformował w krótkim komunikacie o zmianie na etapie rejestracji i logowania do systemu PUE. O ile dotychczas konieczne było podanie adresu e-mail, teraz może to być e-mail lub numer telefonu. Dane te muszą także odświeżyć osoby, które już posiadają konto w PUE ZUS i będą się do niego logować pierwszy raz od wprowadzenia zmian.