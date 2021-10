Znamy najpopularniejszą kategorię w branży IT. To może być zaskoczenie

Poza sprawdzeniem popularności danych kategorii branży, No Fluff Jobs sprawdziło także wiek pracujących osób oraz ich poziom wykształcenia. Chociaż bardzo często można usłyszeć, że studia nie są potrzebne do pracy w IT, to jednak wykształcenie wyższe posiada blisko 80 procent Polaków i ponad 80 procent pracujących w branży IT Ukraińców. W przypadku Słowaków i Węgrów, studia ukończyło kolejno 65,8 i 77,2 procent badanych. Jeszcze mniejszy odsetek specjalistów z dyplomem znajdziemy w Czechach. Tam posiada go nieco ponad połowa - 55,2 procent, zaś 44 procent z nich zakończyło edukację na poziomie podstawowym lub średnim.