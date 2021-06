Znamy powód awarii Fastly. Zawinił bug i jeden z klientów

Firma Fastly działa jako CDN, czyli sieć serwerów i centrów danych rozmieszczonych na całym świecie. Umożliwiają one przesyłanie zasobów potrzebnych do ładowania treści internetowych. W przypadku Fastly, działa ona na zasadzie chmury brzegowej, co dla użytkowników oznacza, że firma umieszcza swoją infrastrukturę jak najbliżej miejsca, w którym będzie wykorzystywana. Dzięki temu użytkownicy mogą zyskać szybsze czasy odpowiedzi.