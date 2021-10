Zuckerberg odczuwa skutki awarii Facebooka. Stracił miliardy dolarów

Mark Zuckerberg z pewnością nie może zaliczyć początku tego tygodnia do udanych. W poniedziałek wartość akcji Facebooka spadła o ok. 5 proc., co zbiegło się z wielką awarią serwisu oraz Messengera, Instagrama i WhatsAppa. W ciągu kilku godzin osobisty majątek Zuckerberga zmalał o 7 mld dolarów.