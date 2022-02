Zupełnie nowy Kone XP

Zaprojektowaliśmy Kone XP jako mysz o idealnej wielkości z oszałamiającym oświetleniem 3D RGB, mnóstwem dostosowywanych przycisków i naszą najnowszą technologią, dzięki czemu gracze na PC mogą grać w dowolną grę na PC ze stylem i spokojem" — powiedział René Korte, założyciel i generalny ROCCAT "Spędzamy ogromną ilość czasu na obsesyjnym udoskonalaniu rozmiaru i kształtu naszych myszy Kone. Kone XP jest następcą Kone AIMO Remastered, który był jedną z najlepiej sprzedających się myszy w Niemczech w 2021. Jej ergonomia i układ wielu przycisków sprawiają, że jest to doskonały wybór do każdej gry, a wygoda i opcje dostosowywania Kone XP sprawiają, że jest to świetna mysz hybrydowa, idealna do pracy lub biura domowego, do odrabiania lekcji, tworzenia treści i nie tylko.