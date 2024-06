@Kalus23 Test karty GeForce RTX 4070 Super na bazie modelu KFA2 Ex Gamer Test karty GeForce RTX 4070 Super na bazie modelu KFA2 Ex Gamer

W przeszłości miałem już okazję sprawdzić, jak poszczególne modele kart graficznych popularnej marki KFA2 wypadają w praktyce i ciężko było im cokolwiek zarzucić. Nowy model, bazujący na GPU GeForce RTX 4070 Super, utrzymuje ten schemat!

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer front © materiał producenta

O GeForce RTX 4000 Super słyszał już chyba każdy entuzjasta sprzętu komputerowego. Premiera trzech odświeżonych modeli miała miejsce w styczniu, a ogólny odbiór był dość pozytywny. GeForce RTX 4070 Super na przykład oferuje więcej za te same pieniądze. RTX 4080 Super to po prostu wyraźna obniżka cenowa względem zwykłego wariantu, a 4070 Ti Super zbliżył się do swojego większego brata – RTX‑a 4080.

Jak zatem sprawdza się najtańszy model z dopiskiem Super, bazujący na architekturze Ada Lovelace? Sprawdziłem to na przykładzie wersji KFA2 Ex Gamer, która – oprócz oczywiście różnic w konstrukcji chłodzenia – od wersji referencyjnej Founders Edition różni się jedynie taktowaniem rdzenia. FE oferuje 2475 MHz, a KFA2 2565 MHz.

Specyfikacja

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer to dość duża karta graficzna, mierząca 335 mm i zajmująca w obudowie trzy sloty. Radiator wystaje poza laminat i składa się z dwóch części połączonych ze sobą trzema ciepłowodami. Główna płyta styka się natomiast zarówno z rdzeniem, jak i pamięcią VRAM oraz sekcją zasilania całej karty graficznej. Mowa zatem o dość kompleksowym rozwiązaniu.

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer backplate © mateiał producenta

Przepływ powietrza generują trzy wentylatory o średni 102 mm (x1) oraz 92 mm (x2). Te potrafią pracować na szczęście w trybie półpasywnym, więc w spoczynku czy podczas niewielkiego obciążenia pozostają w spoczynku. Same wentylatory wykonane zostały z przezroczystego plastiku, ale ma to sens, gdyż KFA2 zainstalował tu podświetlenie ARGB z możliwością synchronizacji przy pomocy dołączonego do opakowania przewodu.

Nie zabrakło aluminiowej płytki usztywniającej, gniazda zasilającego 12VHPR ani pełnego pakietu portów wideo – jednego HDMI 2.1 oraz trzech DisplayPort 1.4a.

Jak to na KFA2 przystało, całą kartą sterować można za pośrednictwem kompatybilnej aplikacji Xtreme Tuner, gdzie znajdziecie funkcję podkręcania 1‑Click OC czy wspomniane opcje związane z synchronizacją podświetlenia. Karta ta jest również kompatybilna z aplikacją mobilną, a zatem bez problemu można monitorować pracę GPU na smartfonie.

Jeśli chodzi zaś o design, ten może się podobać, ale to kwestia czysto subiektywna. Stonowana stylistyka i wysokiej klasy materiały powinny jednak przypaść do gustu większości graczy. Ja nie mogę się tu przyczepić do żadnego aspektu wyglądu

Metodologia testowa

Kartę KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer przetestowałem w rozdzielczości Full HD i QHD oraz porównałem ją do młodszej siostry, czyli RTX 4070 bez dopisku Super oraz konkurencji w postaci Radeona RX 7800 XT. Mój komputer został wyposażony w procesor Intel Core i9‑13900K, płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Hero, pamięć RAM Patriot Viper Venom RGB 2x16 GB DDR5-6200 CL 40, dysk SSD PNY XLR8 CS3140 o pojemności 1 TB i zasilacz Gigabyte UD1000GM PG5. Cała platforma została umieszczona w obudowie Corsair iCUE 4000D RGB Airflow, a chłodzeniem procesora zajmował się system AiO Corsair iCUE H150i Elite Capellix.

Wydajność

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Atomic Heart FHD © Materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Atomic Heart 1440p © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Plague Tale: Requiem FHD © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Plague Tale: Requiem 1440p © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Spider-Man Remastered FHD © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Spider-Man Remastered 1440p © materiał własny

Ray tracing i DLSS

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Cyberpunk 2077 FHD RT MAKS © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Wydajność Cyberpunk 2077 FHD RT DLSS © materiał własny

Overclocking

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer prezentuje typowy dla tej generacji potencjał podkręcania. Udało mi się uzyskać stabilne taktowanie na poziomie 2790 MHz w przypadku rdzenia, a także podkręcić VRAM do 1538 MHz, co przełożyło się na wzrost wydajności w grach komputerowych na poziomie ok. 4%. Niestety nie byłem w stanie podbić limitu mocy. Ta opcja jest po prostu zablokowana w programie MSI Afterburner.

Kultura pracy i temperatury

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer pod względem chłodzenia wypada bardzo dobrze. 64 stopnie Celsjusza podczas pełnego obciążenia na rdzeniu oraz 72 st. Celsjusza na pamięci VRAM przy Hot Spocie rzędu 74 st. Celsjusza to wyniki znacznie lepsze od tych, jakie prezentuje wersja referencyjna Founders Edition. Co więcej, niższe temperatury wcale nie oznaczają gorszej kultury pracy. Wentylatory bowiem osiągnęły maksymalnie 1400 obr./min., co przełożyło się na hałas rzędu 35,3 dBA.

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Kultura pracy © materiał własny

KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer Temperatura © materiał własny

Podsumowanie

Na początku tej recenzji wspomniałem, że w przypadku kart graficznych KFA2, ciężko się do czegoś przyczepić i nie inaczej jest z modelem KFA2 GeForce RTX 4070 Super Ex Gamer. To po prostu dobry wariant popularnego GPU. Wysoka wydajność, niskie temperatury pod obciążeniem, bardzo dobra kultura pracy, niezły wygląd i funkcje związane z dedykowanym oprogramowaniem (również mobilnym), to same zalety. W zasadzie jedynym minusem są tu gabaryty chłodzenia, ponieważ 335 mm długości i trzy sloty grubości to dość sporo, jak na GPU o TDP wynoszącym 220 W. Ale jak pokazał test, jest znacznie lepiej niż w przypadku referencyjnej wersji Founders Edition i tak duża konstrukcja ma w tym swój udział. Jeśli znajdziecie ją w sklepach w kwocie oscylującej wokół MSRP, czyli ok. 2850-2900 zł, jak najbardziej możecie się nią zainteresować. Szczególnie, jeśli zależy wam również na oświetleniu RGB z możliwością synchronizacji.