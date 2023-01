Spoofing telefoniczny, phishing przez e-mail i przeróżne wersje fałszywych SMS-ów, w których ktoś deklaruje, że konieczna jest dopłata kilku złotych do rachunku lub paczki - brzmią znajomo? To zagrożenia, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień. W dobrychprogramach staramy się o nich na bieżąco ostrzegać, ale do tego potrzebna jest między innymi Wasza pomoc.