@lordjahu Miejski plecak za zadań specjalnych. Natec Camel Pro [Szybki test] Miejski plecak za zadań specjalnych. Natec Camel Pro [Szybki test]

10.07.2024 13:50, aktual.: 10.07.2024 14:35 UDOSTĘPNIJ

Natec Camel Pro jest plecakiem dużym, z dużą ilością komór, pomniejszych schowków i miejsc na drobnicę. Materiał, z jakiego wykonano plecak, jest śliski i błyszczący, a przede wszystkim odporny na warunki zewnętrzne, szczególnie na kontakt z płynami. Producent postarał się, by jego nowy produkt odznaczał się na tle konkurencji nie tylko niską ceną, ale i dużą kompatybilnością.

Jako produkt 2 w 1, Camel Pro może służyć jako podręczna torba lub wielozadaniowy plecak. Do jego przenoszenia możemy wykorzystać ukryty na lewej krawędzi uchwyt ręczny lub nosić go na plecach. Jeżeli wybierzemy drugą opcję, zauważymy, że producent poczynił zacne postępy w kwestii wygody użytkowania. Tył został pokryty siateczkowanym materiałem oddychającym, pod którym znajduje się wygodna gąbka zapamiętująca kształt. Tutaj również znajdziemy zamykaną kieszonkę, w której możemy ukryć cenniejsze przedmioty.

Szelki również zostały wykonane z miękkich materiałów, od wewnątrz pokrytych gąbką. Znajdziemy na nich dodatkowe kieszonki, możliwe do regulacji szlufki oraz pasek łączący lewą szelkę z prawą. Sam plecak prezentuje się bardzo okazale i porządnie, choć jego największy atut, został skrzętnie ukryty.

Plecak Camel Pro został wyposażony w 3 duże komory. Pierwsza z nich pomieści 17,3-calowego laptopa oraz komplet akcesoriów. Laptop możemy przypiąć miękkim paskiem do kieszonki, by nie przesuwał się podczas transportu. Druga komora posiada przegrody na mniejsze przedmioty. Domyślnie przestrzeń ta nie zajmuje za wiele miejsca, ale ma duży wpływ na nie, jeśli skorzystamy z opcji rozszerzenia wielkości plecaka. Na bocznych krawędziach znajdują się klipsy zaciskowe, po których zwolnieniu i rozpięciu plecaka środkowym zamkiem, uzyskamy dodatkowe 10 cm szerokości plecaka. Co za tym idzie, uzyskamy jeszcze więcej przestrzeni na ubrania, akcesoria lub elektronikę.

W trzeciej komorze przeniesiemy głównie drobne akcesoria, ale znajdziemy tutaj również skrót USB‑A, ze specjalnym wejściem na zewnętrznej krawędzi obudowy, oraz wewnętrznym w kieszonce. Możemy za jego pomocą wyprowadzić dojście do powerbanka. W tej też komorze znajdziemy odpinany brelok, do kluczy.

Plecak ma wymiary 330 x 240 x 440 mm i waży 1,3 kg. Jego maksymalny udźwig da sobie radę z około ~16 kg obciążenia, a wodoodporna powłoka poradzi sobie z nagłymi zmianami pogody. W tej cenie to bardzo fajny wybór, szczególnie dla mało wymagających użytkowników, którzy noszą ze sobą dużo przedmiotów i są po prostu przygotowani na każdy scenariusz, jaki może się im przytrafić.