@Sirck Test Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 – powtórka z rozrywki? Test Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 – powtórka z rozrywki?

24.05.2023 16:33, aktualizacja: 25.05.2023 07:54

Czas na kolejną premierę układu z rodziny Ada Lovelace. Swoim nowym dzieckiem Nvidia mierzy w użytkowników układów pokroju RTX 2060 Super, którzy korzystają z monitorów Full HD. Czy ich plan wypali zobaczymy w nadchodzących tygodniach. Dziś natomiast przyjrzymy się propozycji Inno3D w temacie RTX 4060 Ti.

W zeszłym tygodniu Nvidia przygotowała briefing na temat nadchodzących premier kart klasy 60. Łącznie na rynek trafią trzy modele, z czego Ti będzie mieć dwie opcje. Teraz debiutuje GPU z 8GB VRAM a później dostaniemy wariant z podwojoną pamięcią. Na poziomie samego krzemu karty te nie różnią się niczym. Mam lekkie déjà vu. Pamiętacie GTX 960, który pierwotnie wyszedł w wersji 2GB? Później w panice po nieprzychylnych recenzjach i znikomym zainteresowaniu graczy Nvidia (za oczywiście nieprzyzwoicie podbitą cenę) miała zaoferować wariant 4GB. Słowem powtórka z rozrywki. Ciekawostką jest też to, że Nvidia pozycjonuje kartę w kwocie 399$ głównie do zabawy w 1080p, gdzie przecież legendarny GTX 970 za 330$ oferowano już do 1440p.

Odchudzony Ada Lovelace

Serce karty to rdzeń AD106 kuty w procesie technologicznym 5 nm. Ogółem w jego wnętrzu skrywa się odpowiednio 4352 rdzeni CUDA, 136 rdzeni Tensor 4. generacji, 34 rdzenie RT 3. generacji, 136 jednostek TMU oraz 48 jednostek ROP. Dla porównania RTX 3060 Ti posiada 4864 rdzeni CUDA, 152 rdzeni Tensor, 38 rdzeni RT, 152 jednostek TMU oraz 80 jednostek ROP. Do tego obie karty różni szyna pamięci: 128 bit vs. 256 bit u poprzednika. Obie bazują na pamięci GDDR6 w ilości 8GB, acz 3060 Ti otrzymał przecież zapomniany lekki lifting w postaci modułów GDDR6X. AD106 komunikuje się z PC za pośrednictwem interface’u PCIe 4.0 x8.

Podsystem pamięci rdzenia AD1060. Źródło: Nvidia.

Gdzie Nvidia serwuje upgrade to podniesione taktowanie rdzenia i pamięci karty w porównaniu do poprzednika oraz znacząco powiększono ilość cache L2 do 32MB, gdzie 3060 Ti posiadała 4MB. Wd. producenta ten zabieg ma przynieść niższe opóźnienia oraz wpłynąć pozytywnie na sprawność energetyczną karty. Deklarowane TDP układu wynosi 160W. Do tego, mimo niższej przepustowość pamięci (288 GB/s vs. 448 GB/s) nowsza karta w teorii ma odznaczać się wyraźnie większą wydajnością od poprzednika.

Źródło: TechLipton - kanał YouTube.

Gdzie Nvidia widzi największe usprawnienia to poprawa na gruncie obsługi śledzenia promieni oraz uwzględnienie generatora klatek DLSS 3. Na swoich wewnętrznych testach to właśnie z użyciem tego dodatku Zieloni porównywali kartę do RTX 3060 Ti oraz RTX 2060 Super, mierząc w graczy z monitorami 1920 x 1080 px.

Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 OC w wersji Białej - ładna ta sztuka

Tradycyjnie do testów swoją wersję RTX 4060 Ti podesłała firma Inno3D. Ogółem producent ma w planach całą plejadę wariantów, od kompaktowych konstrukcji po przerośnięte klocki z trzema wentylatorami i podświetlaniem RGB. Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 OC dostępne jest w dwóch opcjach: czarnej oraz białej. Do tego Twin X2 mamy także bez dopisku OC, co na gruncie Boost Clock rdzenia oznacza taktowanie o 30MHz niższe (2565 vs 2535 MHz).

W pudełku skromnie: karta + dwie ulotki. Nic ponad to.

Podoba mi się, jak producent obrał minimalistyczne wzornictwo, pozbawione wszędobylskiego w dzisiejszych czasach RGB. Do tego karta jest niewielka. Wymiary wynoszą odpowiednio 250 x 118 x 42 mm. Tym samym pasuje do każdej skrzynki typu ATX oraz złożenie systemu SFF (ITX) nie będzie problemem. Dla porównania na zdjęciu możecie zobaczyć, jak Twin X2 wygląda na tle GTX 1070 Gaming X od MSI, który nie jest przesadnie dużą kartą. Po premierach behemotów z górnej półki miło wrócić do normalności.

Idąc dalej na śledziu znajdziemy gniazdo HDMI 2.1a oraz trzy DisplayPort 1.4a. Do zasilania wystarczy pojedyncza wtyczka PCIe 8-pin a zalecany przez Inno3D zasilacz powinien cechować się mocą 550W. Z tego, co układ pokazał w testach, sparowany z procesorem zakresu 300-900 zł, spokojnie zadowoli się dobrym zasilaczem 500W. Uwaga, wersja FE oraz niektóre warianty partnerów Nvidii do zasilania wymagają standardu wtyczki 12VHPWR. Zatem tym bardziej daję łapkę w górę dla decyzji podjętych przez Inno3D.

Platforma testowa

Procesor: Core i5-11600K

Płyta główna: NZXT N7 Z590



Chłodzenie: NZXT Kraken Z53



Pamięć RAM: 32GB 3600MHz



Dysk: Samsung 980 Evo



Obudowa: NZXT H510 Flow



PSU: NZXT C850 Gold



System: Windows 10 Pro 22H2



Monitor: Cooler Master GM32-FQ



Sterowniki: Nvidia 531.93



Na początek garść syntetyków

Pozwoli nam to ustalić mniej więcej gdzie ląduje nowa karta graficzna. Na początek mój ulubieniec w postaci Superposition. Tutaj debiutant wychodzi delikatnie przed RTX 2080 Super, który przeważnie wykręca rezultaty zbliżone do RTX 3060 Ti.

Następnie sięgamy po 3DMark. Interesuje nas wynik uzyskany wyłącznie przez kartę graficzną. Ogółem mamy cztery testy: Fire Strike ULTRA (4K, DX11), Time Spy Extreme (4K, DX12), Port Royal (DX12, RayTracing). Na załączonym obrazku widać, jak 4070 i 4060 Ti dzieli spora przepaść.

Sięgnąłem do swojego archiwum, gdzie czekały wyniki wyłącznie dla Fire Strike (DX11, rasteryzacja) w trzech rozdzielczościach: 1080p, 1440p, 2160p. Poniżej punktacja wypracowana wyłącznie przez GPU.

W podstawowym standardzie Full HD mamy zysk 16% wydajności w porównaniu do 3060 Ti, lądując blisko RTX 3070. W Fire Strike Extreme, zwiększając rozdzielczość, mamy 12% różnicy między kartami Ti, a Siedemdziesiątka zaczyna uciekać. W FS Ultra 60-tki są obok siebie, podczas gdy 3070 to już inna liga. Powyższe wzory zachowania będą powtarzać się w grach.

Zabawa w profesjonalistę z 4060 Ti

Karty serii 60 to łakomy kąsek dla pasjonatów i osób zajmujących się półprofesjonalnie kreowaniem grafiki, animacją albo montażem filmów. Mimo generacyjnych usprawnień trzeba przypomnieć, że 4060 Ti wzorem 4070 ma tylko jeden encoder AV1.

Ogółem w DaVinci Resolve export materiału 4K wypada lepiej niż w przypadku 3060 Ti czy 3070, ale może potrwać znacząco dłużej w porównaniu do 4070. Przy użyciu kodeka h.264 nasz bohater nie nadąża za RTX 3060 Ti czy Radeonem RX 6700XT. W SPECviewperf2020 stare i nowe Ti autorstwa Nvidii stają zaraz obok siebie.

W Blender różnica między 4060 Ti a 4070 jest kolosalna. Widzimy wzrost wydajności w porównaniu do 3060 Ti, acz nowa karta nie odnosi definitywnego zwycięstwa nad 3070. Czasami to starszy Ampere z numerem 70 będzie szybszą kartą. Podobała mi się jednak sprawność testowanego układu w tego typu zadaniu. Temperatura rdzenia wynosiła nie więcej niż 52 stopni Celsjusza. Pobór prądu całego PC zamykał się w przedziale 175 do 205W.

Gaming w 1080p oraz 1440p: RTX 4060 Ti daje radę?

Zamiast przedstawiać kilkanaście gier z osobna postanowiłem przygotować od razu sumaryczne zestawienie jedenastu pozycji, które pozwoli zobaczyć zyski z generacji na generację. Najpierw na tapet weźmy 1080p w detalach ultra, bez technologii RT oraz bonusu w postaci DLSS. Między RTX 3060 Ti a RTX 4060 Ti na wykresie mamy ok. 7% różnicy. W praktyce większość gier wykazywała 15% różnicy na korzyść nowszego GPU. W niektórych pozycjach karta nawet przegania 3070 (np. Forza Horizon 5). Przeważnie jednak ląduje między dwoma układami Ampere. Są też przypadki, gdzie nowsza Ti wypad tak samo lub delikatnie poniżej poziomu 3060 Ti.

Nvidia w swoim przekazie marketingowym mocno skupia się na 1080p, podczas gdy 4060 Ti w sumie daje radę także w standardzie 2560 x 1440 px. W sporej liczbie tytułów można liczyć na wyniki powyżej 60 czy 100 klatek. W pozycjach esportowych spokojnie wydusi rezultaty powyżej dwustu i więcej klatek. Mimo tego generacyjny poprzednik depcze jej zaraz po piętach, skracając dystans nierzadko do zaledwie paru fps. Ogółem powtarza się historia z rozdzielczości 1080p.

Ray tracing, wyższe rozdzielczości oraz 8GB VRAM

A wyższe rozdzielczości, jak choćby 2K Ultra-wide czy 4K? W świetnie zoptymalizowanych grach pokroju Forzy czy Doom Eternal spokojnie pogramy z dużą ilością klatek. Niestety większość nowości łapie czkawkę. Do tego śledzenie promieni potrafi mocno przydusić 4060 Ti w 1440p, czy nawet 1080p. Z pomocą przychodzi DLSS 3, czego znakomitym przykładem może być Spider-Man, albo Cyberpunk. Innym razem korzyści nie muszą być jednak tak kolosalne, plus nie wszystkie gry wspierają Frame Generation.

Horizon Zero Dawn - 1440p + Ultra. Karta daje radę wykręcić 100 fps.

Musicie też być gotowi, że 8GB VRAM w przypadku detali ultra + ray tracing zaczyna stanowić realne ograniczenie. W poczciwym Full HD Hogwart’s Legacy doczytuje tekstury przez długi czas a A plague tale: requiem łapie cykliczne zacięcia animacji. W Control, który ma prawie 4 lata, powyżej 1440p również zaczynają pojawiać się problemy z doczytywaniem tekstur.

Dlatego zależnie od gry trzeba bawić się ustawieniami schodząc o oczko niżej na High lub nawet miks High-Medium, przy zachowawczym podejściu do śledzenia promieni. Niestety jest to dość trudne do przełknięcia w kontekście nowej karty kosztującej powyżej dwóch tysięcy złotych.

Elegancka i minimalistyczna - daję duży kciuk w górę.

Może większy cache drugiego poziomu jest pewną rekompensatą za mniejszą szynę pamięci, ale nie jest to remedium na ograniczony VRAM. W przypadku opisanych wyżej problemów nie pomoże także DLSS w obu wersjach. Po prostu trzeba pogodzić się z koniecznością cięcia detali. Warto też przypomnieć, że karta działa w oparciu o interface PCIe 4.0 x8. Dlatego innym razem należy przyjrzeć się starszym systemom wykorzystującym szynę PCIe 3.0 x16 oraz nieposiadającymi funkcji ReBar.

Kultura pracy karty Inno3D

Cała platforma testowa podczas grania pobierała średnio 285W z gniazdka. Kulturę pracy Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 OC należy ocenić, jako wzorową. Rdzeń układu, niezależnie od gry, spokojnie boostował do 2820 MHz a pamięci do 9001MHz. Najwyższa zanotowana temperatura w grach wynosiła 61 stopni, co dało nam wartość na hot-spot ok. 73 stopni C. W identycznych warunkach FE od Nvidii ma średnio 66 stopni na rdzeniu, gdzie hot-spot dobija do 79. Twin X2 to zasadniczo bezgłośna karta. Nie było słychać ani wentylatorów ani piszczenia cewek pod obciążeniem. Słowem kulturalny ten RTX.

Ada Lovelace na każdą kieszeń?

MSRP RTX 4060 Ti Founders Edition określono na 399$, czyli tyle samo, co jego generacyjnego poprzednika. W zeszłym tygodniu dla polskiego klienta zapowiedziano 2039 zł. Póki co, mamy trzy modle partnerów trzymające MSPR i jeden poniżej tej wartości. Potem ceny różnych producentów szybują do 2500 zł. Za miesiąc ma premierę wariant 16GB o 100$ droższy. W jego przypadku nie będzie wersji FE.

Długo czekałem na GPU w normalnych rozmiarach :)

W chwili popełniania tego tekstu nie ma jeszcze dostępnej ofert w X-Kom czy Morele dla testowanego Inno3D. W mojej ocenie, jeśli ma być konkurencyjny nie może przekroczyć ceny 2100 zł.

Podsumowanie zmagań z tworzywem

Finalny fragment testu muszę podzielić na dwie części: ocenę rezultatów pracy Nvidii oraz ocenę konstrukcji autorstwa Inno3D. Ogółem otrzymaliśmy kartę, która zależnie od gry średnio jest 7 do 15% szybsza od RTX 3060 Ti. Gdzie nowe dziecko Nvidii ma błyszczeć to świeże tytuły wykorzystujące ray tracingu i posiadające wsparcie DLSS 3. Tu usprawnienia architektury rdzenia mają sens. Nie mniej nie we wszystkich grach z RT wygląda to różowo. W klasycznej rasteryzacji bez wspomagaczy – zarówno w nowościach i starszych tytułach – szału także nie ma.

Konstrukcję Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 OC należy pochwalić za jakość wykonania oraz nienaganną kulturę pracy. Do tego otrzymujemy kartę w małym gabarycie. Patrząc po temperaturze rdzenia absolutnie odpuściłbym sobie warianty z większym chłodzeniem. Szkoda przepłacać. Do tego dopisek OC na pudełku nie wpływa w żaden znaczący sposób na wydajność. Dlatego decydując się na opcję od Inno3D łapcie za tańszy egzemplarz lub ten, który bardziej pasuje estetycznie do waszego komputera. To by było na tyle. A co wy sądzicie o premierze najnowszej karty Ada Lovelace?