AYANEO Retro Mini PC AM01 — komputer dla entuzjastów retro-emulacji

04.01.2024 23:47, aktualizacja: 07.01.2024 16:55

W końcówce ubiegłego już roku AYAENO zapowiedziała nową linię produktów REMAKE, których stylizacja będzie nawiązywała do sprzętu retro. Wśród proponowanych urządzeń nie tylko znalazły się handheldy, ale również power bank i dwa mini komputery. Wysyłka pierwszego modelu mini Retro PC rozpoczęła się w grudniu i niektórzy szczęściarze otrzymali swoje egzemplarze tuż przed gwiazdką. Wśród nich również znalazłem się ja, więc mogę podzieliście się pierwszymi wrażeniami z użytkowania Retro Mini PC AM01.

Standardowo AYANEO oferuje do wyboru kilka wariantów konfiguracyjnych: z różnymi procesorami: Ryzen 3 3200U lub Ryzen 7 5700U, ilością pamięci RAM i SSD. Ciekawą opcją jest również wariant barebone, który został pozbawiony preinstalowanej kości RAM, dysku i licencji Windows 11 Home.

Mój Retro Mini PC AM01 to model podstawowy z procesorem AMD Ryzen 7 5700U z 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD. W mojej ocenie jest to najbardziej opłacalny wariant, jeśli chcemy wykorzystać owy komputerek jako maszynka do emulacji starych konsol. A w razie potrzeby możemy go rozbudować o dodatkową pamięć RAM i miejsce.

Najbardziej przykuwającą cechą AM01 nie jest jego specyfikacja a wygląd, która oddaje hołd oryginalnemu Apple Macintosh z 1984 roku. Obudowa komputera zawiera kilka smaczków, które retro-entuzjastą na pewno się spodobają. Chociażby, tam, gdzie można się spodziewać logo Apple, znajduje się magnetycznie wymienna plakietka (kilka innych znajduje się w zestawie), atrapa przycisku stacji dyskietek faktycznie działa, choć pełni zupełnie inną funkcję. Jest po prostu przyciskiem zasilania.

Na duży czarny plastikowy element, który ma za zadanie imitować ekran Macintosha, możemy przykleić jedną z kilku naklejek, które producent dorzuca z AM01.

Komputer mierzy zaledwie 132 x 132 x 60,5 mm i waży 486 g.

Jeśli chodzi o porty, to jest ich dostatek. W sumie, AM01 wyposażony w HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, jeden port USB-C 3.2 Gen 1, trzy porty USB-A 3.2 Gen 2, jeden port USB-A 2.0, port RJ45 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Większość tych złączy znajduje się z tyłu urządzenia, poza USB-C i gniazdem słuchawkowy, które wyprowadzono z przodu.

W zestawie znajduje się również kabel HDMI i uniwersalny zasilacz z różnymi końcówkami. Jednak krótka długość przewodu adaptera utrudnia swobodne podłączenie w niektórych konfiguracjach biurkowych, dlatego może być potrzebna odpowiednia przedłużka.

Na spodzie urządzenia znajdują się cztery gumowe podkładki, które zapobiegają przesuwaniu po blacie biurka i zapewniają lepszą wentylację. Emitowane ciepło ma wylot z lewej strony AM01, więc powinniśmy o tym pamiętać.

Warto dodać, że domyślna zachowanie chodzenia jest bardzo agresywne. Wentylator pracuje na wysokich obrotach nawet przy małym obciążeniu, jednak można tę strategię zmienić wchodząc do ustawień BIOS-u: Advanced → AMD CBS → NBIO Common Options → SMU Common Options → Fan Control.

Pamięć RAM i dysk M.2 2280 można bez problemu wymienić na większy. Producent dostarcza zestaw narzędzi i instrukcję, jak przeprowadzić taki upgrade bezpiecznie. Dodatkowo AM01 ma miejsce, aby podłączyć 2,5-calowy dodatkowy dysk — za co biję ukłony w pas, ponieważ nie spotkałem się nigdy z możliwością podłączenia dodatkowego nośnika w komputerach klasy Mini PC.

Co jest trochę, trochę rozczarowujące, to to, że nie ma bezpiecznego sposobu na ustawienie AM01 w pionie, co pozwoliłoby wyraźniej uwypuklić jego podobieństwo do klasycznego Maca. To, co wydaje się być przodem komputera, w rzeczywistości jest topem. Chociaż nie ma otworu wentylacyjnego wentylatora, który uniemożliwiałby postawienie go w pozycji pionowej, utraciłoby się dostęp do przedniego portu USB-C i gniazda słuchawkowego, a porty obciążone na górze sprawiłyby, że całość stałaby się mniej stabilna. Materiały marketingowe sugerowałyby inaczej, jednak podczas live CEO AYANEO kilka razy podkreślał fakt, że AM01 powinien stać na swoich nogach, więc dla mnie to zaskoczeniem nie było.

Jednak pomimo nostalgii za ikoną Apple, AYANEO AM01 jest minikomputerem z systemem Windows 11. Uruchomiony po raz pierwszy system wita tęczowym napisem „hello”, który również nawiązuje do oldschoolowego Maca. Standardowo system Microsoftu został ubogacony we flagowe oprogramowanie AYASpace, które służy jako Launcher do gier i menadżer konfiguracji sprzętu z kuźni AYANEO — w tym manipulacją TDP procesora.

Domyślne maksymalneTDP dla mojego modelu wyposażonego w procesor AMD RyzenU 7 5700 wynosi 35 W. Jednak można osiągnąć wydajność większą, do 54 W, ale do tego wymagany jest zasilacz o mocy 100 W. A dołączony do zestawu adapter oferuje tylko 65 W. A jeśli chodzi o sam chipset, to nie należy on do najnowszych, ale bez problemu poradzi sobie w codziennymi zadaniami (przeglądanie internetu, czy korzystanie z aplikacji biurowych), jak i również odpaleniem starszy gier i co najważniejsze dla mnie — emulacją starych konsol.

Ze względu na to, że mój egzemplarz wyposażony został w 8 GB pamięci RAM, nie mogłem sobie pozwolić na próbę uruchomienia nowszych gier jak Spider-Man: Miles Morales, czy nawet Days Gone, bo RAM jest współdzielony z V-RAM. Oczywiście starsze i mniej wymagające tytuły ze ściętą grafiką ruszyły bez problemu, o to co udało mi się do tej pory przetestować:

Dead Cells // 1080p // domyślne ustawienia // ~60 FPS

GTA V // 1080p // niskie ustawienia // ~50-60 FPS

Ori and the Will of the Wisps // domyślne ustawienia // ~60 FPS

Hollow Knight // 1080p //domyślne ustawienia // ~160 FPS

Hades // 1080p // domyślne ustawienia // ~60 FPS

Control //720p // niskie ustawienia // ~35 FPS

Horizon Down // 720p niskie ustawienia // ~27-30 FPS

Do AM01 jako komputer do retro jest wręcz idealny. Procesor poradzi sobie z praktycznie każdą emulacją konsoli, nawet PlayStation 3 i Xbox 360 nie są mu strasznie, choć to w dużej mierze zależy od ogrywanego tytułu i emulatora. Podobnie jak w przypadku natywnych gier udało mi się już co nieco sprawdzić:



3DS // ~60 FPS

PS2 // ~30 FPS (3D) //~ 60 FPS (2D)



WiiU // ~60 FPS

Game Cube // ~30-60 FPS (w zależności od tytułu)

PS3 // spadki do 25 FPS (3D)

Xbox 360 // ~22-30 FPS

Xbox Classic // 60 FPS

Switch (handheld mode) // ~30-60 FPS (w zależności od gry)



Docelowo planuję na moim AYANEO Retro Mini PC AM01 zainstalować batocera.linux, który powinien poprawić wydajność dla emulacji nowszych konsol.

Podsumowując, AYANEO Retro Mini PC AM01 to małych rozmiarów komputer zapakowany w obudowę z nutką nostalgii. Do jakości wykonania nie można mieć żadnych zastrzeżeń, poza brakiem bezpiecznej możliwości ustawienia komputera w pozycji pionowej. W kwestii wydajnościowej mój model z AMD Ryzen 7 5700U do celów, do których został zakupiony sprawdza się idealnie. Cena każdego modelu dostępnego na Indiegogo jest naprawdę fair, w porównaniu do komputerów konkurencji z podobną specyfikacją, ale nie w tak fajnej obudowie...