Mobilne granie na iPhonie z kontrolerem SCUF Nomad — recenzja

Kilkanaście dni temu w świecie kontrolerów do gier przeznaczonych dla mobilnych urządzeń pojawił się nowy pretendent do bycia najlepszym. Mowa o SCUF Nomad, który rzucił rękawicę kontrolerom od Backbone, Razer i Gamesir. SCUF Nomad przy pierwszym kontakcie sprawia wrażenie porządnie wykonanego gamepada, a im więcej sesji za nami, tym bardziej to wrażenie się potwierdza!

Zwykle nie gram w gry na urządzeniach mobilnych. Staram się używać smartfona tylko do komunikacji i przeglądania internetu. Obecnie organizuję sobie maksymalnie 30‑minutowe sesje grania na kanapie, korzystając z Steam Decka lub AYANEO 2S - w zależności, który aktualnie jest naładowany i pod ręką. Jednak przy okazji testów SCUF Nomad moje zwyczaje uległy małej korekcie.

W zestawie z SCUF Nomad otrzymujemy solidny przewód USB‑C do ładowania gadżetu, dwa dodatkowe nakładki na grzybki i silikonową uszczelkę-adapter, która służy do podwyższenia smartfona, aby mostek łączący nie zasłaniał obiektywów aparatu.

Konstrukcja Nomad jest podobna do tego, co oferuje konkurencja, jednak SCUF zadbało o to, aby przyjemność z grania była na tym samym poziomie, jakbyśmy grali na klasycznym kontrolerze. W '23 miałem kilkutygodniowy romans z Backbone One, który mocno zniechęcił mnie do tego typu gadżetów, a dzięki SCUF Nomad pojawiła się nowa nadzieja.

Kontroler ma symetrycznie rozmieszczone drążki analogowe, które posiadają sensory Halla, eliminując tym samym negatywne zjawisko dryfowania, które jest zmorą dla Nintendo Switch. Wyzwalanie przycisków pod drążkami jest przyjemne i nie wymaga przyłożenia dużej siły, a sam ruch grzybka jest bardzo płynny. Krzyżak wygląda i działa jak mniejsza wersja tego, co jest w kontrolerze Xbox Series X. Jest mały, ale bez problemu można nim manipulować.

Po bokach znajdują się cztery mniejsze przyciski, w tym przycisk Home umożliwiający dostęp do aplikacji SCUF, przycisk SCUF umożliwiający nagrywanie i udostępnianie rozgrywki oraz dwa tradycyjne, znane z kontrolerów Microsoftu.

Bumpery i spusty są bardzo responsywne i precyzyjne. Dodatkowo spusty mają duży zakres ruchu, co jest na duży plus.

Łopatki umieszczone na spodzie, na których spoczywają środkowe palce, dają również satysfakcjonujący klik, a ich akcje możemy skonfigurować w towarzyszącej aplikacji.

Całość połączono ergonomicznie wyprofilowanymi uchwytami, które dodatkowo zostały pokryte gumą, tworząc wygodny kontroler, z którym możemy grać wiele godzin, dopóki nie padnie nam bateria w smartfonie.

SCUF Nomad jest kompatybilny tylko z iPhone'ami posiadającymi iOS w wersji 16 i łączy się z nimi poprzez Bluetooth. Z jednej strony to dobre rozwiązanie, bo nie ma znaczenia, czy Twój smartfon ma port Lightning, czy port USB‑C.

Jednak część mobilnych graczy może zauważyć, że podczas korzystania z SCUF Nomad nie będziemy mogli ładować telefonu, jak w przypadku, chociażby Backbone One. Dla mnie jest to mały minus, bo jak już wspomniałem, moje sesje gamingowe nie trwają dłużej niż trzydzieści minut dziennie. Mimo wszystko warto o tym pamiętać.

Piętą achillesową tego kontrolera jest aplikacja SCUF Nomad Companion App, która, choć wizualnie dopieszczona (ma konsolowy feeling), to brakuje jej kilku rzeczy, aby stać się idealną.

W aplikacji można dostosować czułość drążka, punkt aktywacji spustu, przypisać akcje dla łopatek, ustawić profile dla różnych gier i graczy i nie tylko. Aplikacja ma odrębną galerię dla zrzutów ekranu i nagranych klipów. Ten aspekt aplikacji działa bez zastrzeżeń.

Choć z poziomu SCUF Nomad Companion App możemy uruchomić gry, to jednak ich lista jest stała. Aplikacja nie zbiera informacji o zainstalowanych grach na naszym telefonie, więc jeśli nie ma jej na predefiniowanej liście, to musimy znaleźć ją sami w systemowej szufladzie. Bardzo szkoda. To samo tyczy się aplikacji do gry zdalnej. Na liście mamy tylko PlayStation Remote Play, a gdzie Steam Link, GeForce Now, czy Xbox Remote Play? Podczas mojej przygody z Nomad użyłem go tylko do konfiguracji kontrolera, gdy uruchamiałem gry, pomijając aplikację od SCUF.

Testowałem SCUF Nomad z moim iPhonem 13 mini i choć ekran w tym modelu jest mały, to przyjemność z grania była duża. Kontroler nie jest niewygodny. Trzyma się go dobrze w dłoni. Dużym plusem jest również brak konieczności wyjmowania smartfona z etui. Na iPhonie przed recenzją Nomada dosłownie nie miałem żadnej gry, więc aby nie kupować mobilnych tytułów, skorzystałem z tego, co oferuje Netflix w swojej bibliotece. I tak przebrnąłem przez Hadesa, GTA: SA, Death’s Door, TMNT: Shredder's Revenge i naszego rodzimego Moonlightera.

W każdej grze kontroler został wykryty i obsłużony bez problemu. Podczas rozgrywki nie doświadczyłem zauważalnego opóźnienia wejściowego. Akcje były wykonywane natychmiast tak jak na normalnym gamepadzie. Również granie zdalne (Steam Link) było przyjemne, choć ze względu na mały rozmiar ekranu moje oczy szybko męczyły się, jeśli musiałem coś przeczytać.

Jak już wspomniałem, nie jestem graczem mobilnym, ale dzięki SCUF Nomad świetnie się bawiłem, grając na iPhone'a. SCUF produkuje doskonałe kontrolery, więc nie jestem zaskoczony, że i ten model prezentuje wysoką jakość. Do poprawy pozostaje tylko aplikacja, o czym napisałem wyżej. Ogólnie rzecz biorąc, Nomad to świetna opcja i warta rozważenia, jeśli ktoś szuka mobilnego kontrolera dla iPhone'a, bo na wersję zgodną z Androidem trochę poczekamy.