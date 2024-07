@wojtekadams Recenzja myszki dla graczy Logitech G G309 LIGHTSPEED Recenzja myszki dla graczy Logitech G G309 LIGHTSPEED

Myszka G309 LIGHTSPEED to urządzenie, które od pierwszego użycia robi wrażenie swoją lekkością i precyzją. Mając długość 120 mm, szerokość 64 mm i wysokość 39 mm, idealnie leży w dłoni. Jej niska waga - 86 g z baterią AA i 68 g przy użyciu systemu POWERPLAY.

Lekka konstrukcja jest jednym z kluczowych atutów tej myszki. Po kilku godzinach intensywnej gry odczuwa się znaczną różnicę w zmęczeniu dłoni w porównaniu do cięższych modeli. Dzięki ślizgaczom z PTFE, mysz płynnie porusza się po różnych powierzchniach.

Logitech w tym modelu postawił na sprawdzoną technologię, czyli czujnik HERO 25K, który zapewnia niesamowitą precyzję z rozdzielczością od 100 do 25 600 DPI, co daje możliwość dostosowania ustawień do każdego rodzaju gry. Maksymalne przyspieszenie ponad 40 G i szybkość przekraczająca 400 IPS sprawiają, że myszka staje się dobrym orężem w wirtualnym polu bitwy.

Przełączniki hybrydowe LIGHTFORCE to nowość. Switche łączą zalety przełączników optycznych i mechanicznych, kliknięcia są wyczuwalne z chrupiącym akcentem. Szkoda, że Logitech nie wspomina o żywotności swoich switchy, choć można przypuszczać, że nie będzie ona mniejsza niż 60 milionów kliknięć.

G309 oferuje dwa tryby łączności bezprzewodowej — LIGHTSPEED (2,4 GHz) i Bluetooth. W trybie LIGHTSPEED mysz działa bez zauważalnych opóźnień, co jest kluczowe w rozgrywkach online. Między trybami możemy się przełączać za pomocą przycisku ulokowanego w podwoziu gryzonia.

Praca na baterii to kolejny mocny punkt tej myszki. W tym modelu Logitech zrezygnował ze wbudowanego akumulatora na rzecz jednej baterii AA, która według specyfikacji powinna wystarczyć na 300 godzin gry. G309 LIGHTSPEED współpracuje również z systemem ładowania POWERPLAY, co eliminuje konieczność wymiany paluszków i tym samym redukuje wagę myszki.

Jak każdy model od Logitech G, dzięki aplikacji G HUB jest w pełni konfigurowalny. Wszystkie sześć przycisków można łatwo dostosować do własnych potrzeb, co pozwala na optymalizację funkcji myszy pod kątem różnych gier.

Myślę, że mysz Logitech G309 to ciekawa propozycja dla większości casualowych graczy, oferujący leką konstrukcji z topowym czujnikiem HERO 25K i niezawodną bezprzewodową łącznością LIGHTSPEED.