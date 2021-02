AliExpress szykuje rewolucję. I to nie jedną

Udostępnij:

Gdzie najczęściej zakupy online robią Polacy? Na Allegro i AliExpress. Wkrótce do tego duopolu może włączyć się Amazon. Dlatego to ostatni gwizdek, żeby przekonać do siebie nieprzekonanych. Jednym z takich sposobów jest rzecz dość prozaiczna: możliwość zwrotu towaru.

AliExpress dopiero teraz zacznie respektować prawa konsumenta Unii Europejskiej, które jasno mówią, że przy zakupach online przysługuje zwrot zakupu w ciągu 14 dni bez podania powodu.

Warto przypomnieć, że do tej pory chiński gigant pozwalał na zwrot towaru tylko w przypadku jego uszkodzenia.

Ale to nie jedyna zmiana. Do możliwości towaru dochodzi również 24 miesięczna gwarancja, którą od teraz objęte będą wszystkie zakupy na platformie AliExpress.

Kolejna zmiana dotyczy obowiązkowego informowania klientów o ewentualnym podatku VAT lub cle, które będzie trzeba dodatkowo opłacić przy odbiorze zamawianego towaru.

Ponadto towary nie będą już płynęły do nas statkiem 50 dni, lecz dotrą do z magazynów w Europie. Wszystkie zmiany nie są oczywiście dobrym gestem chińskiego potentata, a efektem rozporządzenia Komisji Europejskiej.