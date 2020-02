Asus ROG SuperPack, czyli zestaw dodatków do smartfonu w cenie samego smartfonu

Udostępnij:

Firma Asus poinformowała, że do sprzedaży w Polsce trafił ROG Phone II SuperPack, czyli specjalny, 7-elementowy zestaw akcesoriów do smartfonu ROG Phone II. Cena tego pakietu to 3899 zł, a więc raptem o 100 zł mniej niż sam smartfon. Robi wrażenie...

Co trzeba dokleić do smartfonu, aby podwoić jego cenę? – zapytacie. Cóż, odpowiedź tkwi w samym ROG Phonie II, który jest sprzętem specyficznym. Przeznaczonym dla graczy; wydajnym i wyposażonym w ekran 120 Hz, ale to tylko jedna strona medalu. Drugą jest kompatybilność z rozmaitymi przystawkami.

SuperPack zawiera łącznie trzy takie przystawki: Mobile Desktop Dock, TwinView Dock II oraz WiGig Display Dock Plus. Są to, odpowiednio: stacja dokująca umożliwiająca podłączenie myszki, klawiatury i monitora, moduł z drugim wyświetlaczem oraz adapter do bezprzewodowego podłączenia ekranu. Do tego dochodzi dedykowany kontroler Kunai GamePad, etui z podświetleniem ROG Armor Lighting Case, a także walizka podróżna i torba typu nerka. Razem siedem elementów.

Przy czym, będąc nieco czepialskim, warto zwrócić uwagę na opis rzeczonej walizki umieszczony na stronie producenta. "Walizka ROG pozwoli stylowo przechowywać i transportować Twój smartfon i dedykowane akcesoria" – pisze Asus. Tak, walizka o wymiarach 41 x 25 x 63,1 cm ma służyć nam do transportu telefonu. Asusie, fajnie, że pomyśleliście na kilka lat wprzód ;)

Od razu przypomniał mi się pewien dowcip o amerykańskim biznesmenie, który przyjechał do ZSRR. Facet widzi Rosjanina z filigranowym telefonem i pieje z zachwytu nad radziecką technologią. Po chwili jednak słyszy Sasha, day batareyku, a zza winkla wyłania się gastarbeiter z dwoma neseserami. Niniejszym mogłyby to być walizki z logo ROG. Mimowolnie mam to przed oczami.

Ale żarty na bok. SuperPack to produkt całkiem serio, w który Asus ewidentnie wierzy, skoro księgowi zgodzili się na jego wprowadzenie. Powtórzę – 3899 zł i komplecik może być twój.