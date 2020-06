Chcesz wymienić sprzęt przed wakacjami? Sprawdź czerwcowy ranking laptopów!

Udostępnij:

Zaświeciło słoneczko, przyszły cieplejsze dni… No dobra, nie oszukujmy się, deszczowe weekendy raczej nie skłaniają do wychodzenia na świeże powietrze. A skoro już trzeba siedzieć w domu, to czemu nie z nowym, lepszym laptopem, na którym w końcu ruszą wszystkie od dawna odkładane gry? Razem z x-komem przygotowaliśmy dla was świeży ranking laptopów na ten miesiąc.

Tak jak w poprzednich rankingach, przegląd podzielony został na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, dodatkowo pogrupowane cenowo. Dzięki temu bez problemu odnajdziecie interesującą was kategorię i odszukacie sprzęt w zakładanym budżecie. Dodatkowo w każdym przedziale został szczegółowo opisany przykładowy laptop, aby łatwiej można było się zorientować, jakie parametry można zakupić w danej kwocie.

Ranking notebooków

Czerwcowy ranking zaczynamy od przeglądu notebooków. Uchodzą one za najbardziej uniwersalny sprzęt dla osób, które potrzebują laptopa do codziennych zadań, jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów. Modele za nieco większą kwotę mogą posłużyć także do grania i obsługi wyspecjalizowanych programów.

Notebooki do 2000 zł

Lenovo IdeaPad S145-14

W budżecie do 2000 złotych świetnym wyborem będzie ultramobilny notebook IdeaPad od Lenovo. Poza niewielką wagą (oraz wymiarami – matryca ma 14’’) ma on całkiem przyjemne wnętrze. W środku znajdziemy Intel Pentium Gold 5405U (2 rdzenie, 4 wątki, 2.30 GHz, 2 MB cache), 8 GB RAM-u i dysk o pojemności 240 GB.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Acer Swift 3 i3-1005G1

W nieco większym budżecie możemy wybrać idealnym wyborem Swifta 3 z 8 GB pamięci w połączeniu z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i3-1005G1 (4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache) i grafiką AMD Radeon Vega 8. Smukła konstrukcja i zaledwie 1,15 kg wagi świetnie się sprawdzą wszystkim poszukującym lekkiego sprzętu do codziennej pracy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

ASUS ZenBook 15

W budżecie do 4000 złotych zdecydowanie możemy polecić ZenBooka od Asusa. Sprzęt korzysta z karty Wi-Fi klasy gigabitowej więc będzie idealny dla każdego, kto lubi podróżować lub często wyjeżdża służbowo. Do tego wszystkiego mamy procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache), 8 GB RAM-u i 512 GB dysk SSD. Pomimo sporej matrycy, jak na notebooki, bo aż 15”, całość waży zaledwie 1,5 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Dell Inspiron 3793

Jeżeli chcemy wydać nie więcej niż 5 tysięcy, przemyślmy Della Inspiron 3793. W tej cenie dostaniemy sprzęt z grafiką NVIDIA GeForce MX230, procesorem Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache) i 16 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia do 32 GB). Laptop posiada także wbudowaną nagrywarkę DVD+/-RW DualLayer i pojemny (512 GB) dysk SSD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

HP Envy 17

Kiedy budżet na notebooka nie stanowi większego problemu, warto przyjrzeć się modelowi HP Envy 17. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.60 GHz, 8 MB cache), 16 GB RAM-u (maksymalnie obsługuje 32 GB), dysk 256 GB SSD oraz 1000 GB HDD SATA. Posiada wbudowaną nagrywarkę DVD+/-RW DualLayer, przekątna ekranu to 17,3”, a waga całkowita wynosi 2,81 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Kolejna kategoria obejmuje laptopy gamingowe, stworzone specjalnie z myślą o graczach. Znajdziemy w nich wydajne podzespoły, świetne chłodzenie, a często również przydatne akcesoria.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

ASUS X571GT

Jeżeli dysponujecie kwotą do 4000 złotych, to przyjrzyjcie się Asusowi X571GT w wersji z czterordzeniowym ośmiowątkowym procesorem Intel Core i5-9300H (2.40-4.10 GHz, 8MB cache). Laptop wyposażono w kartę NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 GB RAM-u i 15,6” ekran. Całość waży niecałe dwa kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

ASUS TUF Gaming A17

Przykładowym laptopem w budżecie do 5000 tysięcy jest 17,3 calowy ASUS TUF Gaming A17. Jeżeli chodzi o konfigurację, to znajduje się w nim AMD Ryzen 5 4600H (6 rdzeni, 12 wątków, 3.00–4.00 GHz, 11 MB cache), karta NVIDIA GeForce GTX 1650Ti, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

MSI GL75

Polujący na sprzęt w budżecie do 6 tysięcy niech przyjrzą się MSI GL75, bo środek ma bardzo interesujący. Procesor dziewiątej generacji Intel Core i7-9750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-4.50 GHz, 12 MB cache), mocna karta NVIDIA GeForce GTX 1660Ti i 16 GB RAM-u (z opcją rozszerzenia do 32) poradzą sobie w każdej rozgrywce. Aby nic nie umknęło uwadze gracza, laptop posiada 17,3 calową matrycę. A to wszystko waży tylko 2,5 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Razer Blade Pro 17

Kiedy budżet nie ma większego znaczenia, bezkonkurencyjnym faworytem okazuje się Razer Blade Pro 17. Laptop został wyposażony w szybki procesor Intel Core i7-9750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-4.50 GHz, 12 MB cache). Do tego 16 GB RAM-u (dla chcących więcej, jest możliwość zwiększenia pamięci do 32 GB), karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, matowy ekran o wielkości 17,3”, a to wszystko o wadze 2,71 kg, czyli niewiele, jak na laptopa gamingowego.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Ranking zamyka zestawienie ultrabooków, czyli laptopów znanych ze swojej stosunkowo niewielkiej masy i długiego czas pracy na baterii. Droższe modele często posiadają specyfikację, pozwalającą na granie w gry. Z pewnością także dadzą sobie radę z bardziej obciążającymi zadaniami.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 14

Pierwszą propozycją w małym budżecie jest bardzo lekki MateBook D 14. Pomimo niewielkiej wagi (zaledwie 1,38 kg) w środku znajdziemy czterordzeniowego Ryzena 5 3500U (8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), 8 GB RAM-u i kartę AMD Radeon Vega 8. Matryca jest matowa, o wielkości 14 cali.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

HP 340s

W cenie do 4000 złotych nasz wybór padł na HP 340s. Ultrabook posiada matrycę matową matrycę o wielkości 14 cali. Procesor to Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache), w zestawie z 8 GB RAM-u, 512 GB dyskiem SSD i kartą graficzną Intel Iris Plus Graphics.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

ASUS ZenBook 14

W sytuacji, gdy chcemy na ultrabooka wydać nie więcej niż 5 tysięcy, ciekawą opcją jest ZenBook 14 od Asusa. Sprzęt posiada wydajny procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache). To jednak nie koniec, bo w środku znajdziemy 16 GB RAM-u i grafikę NVIDIA GeForce MX250. Laptop, o matrycy 14”, waży 1,22 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Asus Zenbook 14 UX434FLC

Gdy szukamy ultrabooka do 6 tysięcy złotych, wybór może paść na Zenbooka z Intel Core i7 i 16 GB RAM-u. Poza tym, w środku znajdziemy kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250 i dysk 1000 GB. Ekran jest matowy, o wielkości 14”, zaś całość waży 1,22 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Apple MacBook Pro

Ranking zamyka wybór ultrabooków powyżej 6 tysięcy, a w tej kategorii uwagę przyciąga Apple MacBook Pro. W środku znalazł się najnowszy procesor 10 generacji Intel Core i5 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.00-3.80 GHz, 6MB cache) i karta graficzna Intel Iris Plus Graphics. Wszystko dopełnia 16 GB RAM-u i błyszczący ekran Retina o przekątnej 13,3”.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Materiał powstał we współpracy z x-kom