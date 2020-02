Cisco wykpione: odpalono zdalnie Dooma na telefonie IP, a zagrożonych urządzeń jest więcej

Udostępnij:

W warstwie łącza danych Cisco Discovery Protocol (CDP), która działa na całym szeregu urządzeń sieciowych Cisco, w tym switchach, routerach czy telefonach IP, badacze z firmy Armis wykryli kilka poważnych luk. Umożliwiają zdalne wykonanie kodu (RCE), co z kolei przedstawiono w dość zabawny sposób, odpalając na telefonie IP kultową grę Doom.

Sprawa jest poważna. Jak raportuje Sekurak, mamy tu do czynienia z co najmniej pięcioma lukami: CVE-2020-3110, CVE-2020-3111, CVE-2020-3118, CVE-2020-3119 oraz CVE-2020-3120. Prowadzą one do podatności klasy RCE, także na prawach roota, albo odmowy usługi. I występują wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest warstwa CDP, a to oznacza jeszcze, że w telefonach IP zagrożenia nie da się uniknąć. Bo CDP jest tam obligatoryjny.

Wykorzystanie luk wymaga co prawda wysyłki odpowiednich pakietów CDP do urządzenia, co powinno ograniczać zasięg ataku do sieci lokalnej, ale to tylko teoria. W praktyce okazuje się, że telefony IP mają kolejną już podatność, w wyniku której parser mimo wszystko dopuszcza globalną dystrybucję dowolnego pakietu, nie weryfikując adresu MAC.

Mówiąc wprost, duża część sprzętu sieciowego Cisco (pełna lista poniżej) naraża użytkownika na atak. Niemniej o ile w przypadku routerów, switchy czy kamer IP napastnik musi podłączyć się do sieci lokalnej, o tyle telefony IP stoją otworem także przed światem zewnętrznym. Obrazuje to wideo, które przedstawia sposób na uruchomienie na jednym z takich telefonów gry Doom.

Obszerny raport z badania i więcej szczegółów technicznych znajdziecie pod tym adresem.