Elon Musk znów kreuje trendy: jednym zdaniem wywindował bitcoina

Udostępnij:

Pamiętacie, jak Elon Musk zarekomendował komunikator Signal, a ten przeżył prawdziwe oblężenie nowych użytkowników? Historia się powtarza, choć tym razem dotyczy bitcoina.

"Z perspektywy czasu to było nieuniknione", napisał miliarder na Twitterze, dodając jednocześnie do opisu profilu hasztag bitcoin. Nagle, w ciągu niespełna pół godziny, kurs tej kryptowaluty wzrósł z 32 tys. do około 37 tys. dol. Później nieznacznie spadł, ale wciąż plasuje się na poziomie +/- 15 proc. wyższym niż przed tweetem Muska.

Na dobrą sprawę nikt nie wie, co tak naprawdę właściciel Tesli chciał przekazać. Nie przedstawił konkretnych ruchów inwestycyjnych ani rekomendacji. Wystarczyło tylko, że terminu bitcoin użył, a komentujących na jego profilu opętał szał.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Powtarza się tym samym sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku komunikatora Signal. Przypomnijmy, Elon Musk zachęcał do jego używania, gdy WhatsApp zmienił politykę prywatności, decydując się na pełną wymianę danych z innymi usługami Facebooka. "Używajcie Signala", stwierdził krótko biznesmen, a napływ nowych użytkowników okazał się tak duży, że doszło do przeciążenia infrastruktury serwerowej.

Jakby tego było mało, ponad 12-krotnie wzrosły wówczas notowania spółki Signal Inc. Agencji marketingowej, która z rzeczonym komunikatorem, mimo zbieżności nazw, nie ma nic wspólnego. Oto, co dzisiaj znaczy być influencerem.