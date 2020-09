FTC może pozwać Facebooka. Za przejęcie Instagrama i WhatsAppa

Udostępnij:

Wall Street Journal donosi, że Federalna Komisja Handlu (FTC) może wnieść antymonopolowy pozew przeciwko Facebookowi. Jest to efekt trwającego od roku dochodzenia sprawie m.in. przejęcia Instagrama i WhatsAppa przez firmę Marka Zuckerberga.

Według The Wall Street Journal FTC nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, czy pozwie Facebooka. Przygotowywanie argumentów prawnych na ewentualny pozew jest często częścią dochodzenia lub sygnałem, że agencja może być bliska końca tego procesu.

Jak donosi portal Business Insider, zarówno Facebook, jak i FTC odmówiły komentarza w tej sprawie.

W lipcu ubiegłego roku Facebook ujawnił w raporcie o zarobkach, że firma jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez FKH, które pojawiło się obok już istniejącego wtedy antymonopolowego sondowania Facebooka ze strony Departamentu Sprawiedliwości i członków amerykańskiego Kongresu.

Facebook tłamsi potencjalną konkurencję?

Wall Street Journal poinformował później, że FTC była szczególnie zainteresowana przeszłymi przejęciami Facebooka i tym, czy dokonywał on tych zakupów, aby zablokować rozwój potencjalnej konkurencji. Organizacja rozmawiała także z założycielami kilku firm wykupionych przez Facebooka.

Dla krytyków amerykańskiego giganta, przejęcia Instagrama i WhatsAppa pozwoliły Facebookowi na zlikwidowanie zagrożenia dla monopolistycznej pozycji Facebooka w danych kategoriach. Chociaż FKH zbadała wtedy i zatwierdziła obie transakcje, to ma prawo wrócić do nich jeszcze raz i udać się do sądu, jeżeli stwierdzi, że były one antykonkurencyjne. Prezes FKH Joe Simons powiedział w ubiegłym roku, że jest gotów podjąć takie działania.