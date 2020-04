Facebook rezygnuje z dużych spotkań do połowy 2021 roku. Tylko część odbędzie się online

Udostępnij:

Facebook podejmuje kolejne decyzje związane z koronawirusem, które mają wpływ na najbjliższe miesiące, a w tym przypadku nawet kolejny rok pracy. Mark Zuckerberg poinformował bowiem w sieci, że jak największa część zespołu będzie pracować zdalnie przynajmniej do końca maja. Dodatkowo potwierdził to, czego można się było spodziewać wcześniej – rezygnację z organizacji większych imprez i to do czerwca 2021 roku.

Zuckerberg mówi o rezygnacji z fizycznych spotkań, podczas których miałoby się zobaczyć 50 lub więcej osób. Szczegóły nie są podawane, ale dla użytkowników i deweloperów jest to między innymi potwierdzenie, iż konferencja F8 2021 nie odbędzie się w klasyczny sposób.

Warto zauważyć, że już tegoroczna konferencja F8 nie zostanie zrealizowana z udziałem publiczności, a Facebook był jedną z pierwszych firm, która zdecydowała się odwołać tego rodzaju imprezę. Poinformowano o tym pod koniec lutego, kiedy koronawirus nie był jeszcze takim problemem na świecie jak dziś. Odwołanie kolejnych wydarzeń do połowy 2021 roku jest odważną decyzją, ale z drugiej strony – zrozumiałą. Wcześniej na podobny ruch zdecydował się Microsoft, odwołując tym samym między innymi konferencję Build 2021, przynajmniej w klasycznej formie.

Facebook podaje, że w formie online odbędzie się tylko część odwołanych spotkań. Informacje o konkretach pojawią się w przyszłości. Można założyć, że "do internetu" zostaną przeniesione tylko największe wydarzenia i te związane z premierami nowego oprogramowania lub produktów.